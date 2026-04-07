英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」、英国最高峰の企業表彰「キングス・アワード」受賞を受け、公式エンブレム入りパッケージへ順次切り替え

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）が輸入総代理店をつとめる、英国紅茶ブランド「AHMAD TEA（アーマッドティー）」は、国王が優れた功績を挙げた企業を表彰する、英国で最も権威あるビジネス賞「The King’s Award for Enterprise（キングス・アワード）」を2024年に受賞しました。

これに伴い、現在、キングス・アワードの公式エンブレム入りパッケージへの切り替えを順次進めています。

■ キングス・アワードとは何か

エディンバラ公爵殿下は、アーマッドティーのサステナビリティ責任者Zahra Afshar氏にキングス・アワードを授与しました。

キングス・アワード（正式名称：The King’s Award for Enterprise）は、国王が優れた功績を挙げた企業を表彰する、英国で最も権威あるビジネス賞です。

創設から58年の歴史があり、英国企業を以下の4部門で表彰します。

・国際貿易（International Trade）

・イノベーション（Innovation）

・持続可能な開発（Sustainable Development）

・機会創出（Promoting Opportunity）

受賞企業には、5年間にわたり公式エンブレムの使用が認められます。

今回アーマッドティーが受賞したのは、「持続可能な開発（Sustainable Development）」部門です。2024年に同部門で受賞した企業は、英国全体でわずか29社に限られており、キングス・アワードが国家レベルで高く評価される、極めて希少性の高い表彰制度であることを示しています。

■ アーマッド・ティーが評価された理由

今回の受賞では、アーマッドティーが約40年にわたり継続してきた、企業としての持続可能な経営姿勢と社会的責任への取り組みが高く評価されました。

具体的には、「慈善活動への継続的な寄付」、「茶葉生産地域での女性支援・医療・教育支援」、「環境およびサステナビリティへの長期的なコミットメント」、さらに「英国本社を拠点とした責任ある企業活動」などが評価対象となっています。

なお、本受賞は製品そのものに対する評価ではなく、企業としての持続可能な経営姿勢と社会貢献活動そのものが認められたものです。

アーマッドティーは、紅茶を通じて豊かな時間を届けるとともに、社会や環境に配慮した責任ある企業活動を今後も継続してまいります。

アーマッド・ティーのEbraham Afshar氏とTracey Wakelin氏は、国王陛下のために特別にブレンドされた「ロイヤル・セイロン」を、エディンバラ公爵殿下に贈呈しました。

■キングス・アワード公式エンブレム入りデザインへ順次切り替え

キングス・アワード受賞に伴い、日本国内では現在、一部商品パッケージをキングス・アワード公式エンブレム入りデザインへ順次切り替えております。

なお、切り替え時期は商品ごとに異なり、流通状況により従来パッケージの商品が混在する場合があります。

《アーマッドティー》について

アーマッドティー公式ブランドページ :https://ahmadtea.jp/

「今日を彩る、とっておきの1杯を」をコンセプトに、紅茶がもたらす豊かな時間をお届けする英国紅茶ブランド「アーマッドティー」。「高品質な紅茶を手軽に飲んでほしい」という創業者の想いから、「高品質・良心価格」という基本理念のもと、今日では世界90か国以上で親しまれています。

伝統的なブレンドをはじめ、フルーツティーやデカフェタイプ、ノンカフェインのハーブティーまで揃う幅広いラインナップも魅力。グローバルブランドとして、安全・安心で高品質な商品を製造することはもちろん、企業としての取り組みにも力を入れており、チャリティー活動などを活発に行っています。

関連リンク

・公式ブランドサイト

http://ahmadtea.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/(https://www.instagram.com/ahmadtea_jp/)

・X(旧Twitter)

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・楽天24

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・TastyWorld！（富永貿易 オンラインショップ）

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