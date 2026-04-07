【センタラライフなんばホテル大阪】2026年4月6日にオープン

Centara Osaka Japan株式会社【センタラライフなんばホテル大阪】天井が高く開放的なロビー

タイを代表するホテルオペレーターであるセンタラ ホテルズ＆リゾーツは本日、日本における2軒目のホテルとなる「センタラライフなんばホテル大阪」（大阪市浪速区／総支配人：アンディー・ノー）のグランドオープンを迎えました。大阪・難波エリアにも徒歩圏内という利便性の高い立地に位置し、

大阪観光の拠点として誕生した本ホテルは、世界中からのゲストを迎える新たなライフスタイルホテルとして、2026年4月6日より営業を開始いたしました。

（左）ホテルマネージャー：スパポーン・ヌンチン （右）総支配人：アンディー・ノー

本ホテルは、日常の旅に必要な機能を上質に整えた“エレベーテッド・エッセンシャル”をコンセプトに、デザイン性と快適性を兼ね備えた滞在を提供します。シモンズ製ベッドを採用するなど、基本設備の質にこだわり、快適な眠りと心地よい滞在を実現しています。大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町駅」および堺筋線「恵美須町駅」から徒歩約5～7分、南海電鉄「今宮戎駅」から徒歩約3分、南海「新今宮駅」や「難波駅」からも徒歩圏内という利便性の高い立地にあり、大阪を代表する繁華街・

ミナミの中心に位置しています。道頓堀のネオン、通天閣周辺の路地裏に広がる食の魅力、木津卸売

市場の新鮮な食材、難波や心斎橋のショッピングエリアなど、多彩な大阪の魅力を気軽にお楽しみいただけるほか、大阪城をはじめとする主要観光地へのアクセスにも優れています。

客室は全300室の禁煙仕様で、ひとり旅からカップル、ファミリーまで幅広いニーズに対応します。

大阪の街から着想を得たアクセントを取り入れたコンテンポラリーなデザインにより、快適で活気

ある都市滞在を演出。高速Wi-Fi、フラットスクリーンテレビ、ワークデスクを完備し、ビジネス・

レジャーを問わず快適にご利用いただけます。2段ベッドを備えたファミリールームや車椅子対応の

客室もご用意し、すべてのお客様に安心してご滞在いただける環境を整えています。

館内のダイニングの中心となる「DINING」では、インターナショナルなメニューに加え、串カツや

かすうどんなど大阪ならではの味覚、さらにタイ料理も取り入れたバラエティ豊かな朝食ブッフェを

ご提供し一日のスタートを彩ります。最上階には、ドリンクやスナックを気軽に楽しめる有料ラウンジ「SORA」を設け、明るく開放的なロビーとあわせて、館内各所に仕事・リラックス・交流など多様な用途に対応する共用スペースを備えています。ゲストそれぞれのスタイルに寄り添う、柔軟な滞在体験を提供します。

最上階に位置するSORAラウンジ2階に位置する「DINING」

2段ベッドを備えた4名まで宿泊可能なファミリールーム掘りごたつリビング付きデラックスファミリールーム

活気ある大阪の町並みを壁紙に配したコンテンポラリーなゲストルーム。写真はデラックスダブルルーム。

また、開業日である2026年4月6日には、開業を記念したレセプションを開催し、150名以上のゲストが来場しました。関西出身の若手アーティストによるパフォーマンスが披露され、センタラライフのコンセプトを体現するエネルギッシュで躍動感あふれる演出により、会場は大いに盛り上がりました。

センタラグランドホテル大阪およびセンタラライフなんばホテル大阪のクラスター総支配人である

アンディー・ノーは、次のように述べています。

「このたびセンタラライフなんばホテル大阪を正式に開業し、世界中のゲストをお迎えできることを

大変嬉しく思います。現代の多様なニーズを持つトラベラーを念頭に、機能性とデザイン性を兼ね備えた客室や柔軟に利用できる共用空間、ルーフトップラウンジ、そしてローカルとインターナショナルの魅力を融合した朝食体験など、細部に至るまでこだわり抜きました。大阪の中心で、タイの温かなホスピタリティとともに、快適でシームレスな滞在を提供してまいります。」

150名以上のゲストが来場した4月6日実施の開業レセプション。ホテルに新しい息吹が吹き込まれました。

開業を記念し、ロイヤルティプログラム「CentaraThe1」会員向けに特別オファーをご用意しています。2026年5月31日までの予約、2026年8月31日までの宿泊を対象に、対象料金から25％オフおよびポイント3倍の特典をご利用いただけます。ご予約は公式ウェブサイトまたは「The Centara」アプリより承ります。

詳細および開業記念オファーについては、以下をご覧ください。

https://www.centarahotelsresorts.com/centara-life/ja/cloj/opening-offer

ホテル概要

ホテル名：センタラライフなんばホテル大阪

総支配人：アンディー・ノー

所在地：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目4-21

TEL：06-6556-6908 FAX：06-6556-6909

チェックイン：15:00 チェックアウト：12:00

アクセス：

南海電鉄「今宮戎駅」より徒歩約3分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町駅」1番出口より徒歩約5分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町駅」より徒歩約6分

駐車場：あり（9台／24時間 1,000円）

センタラライフなんばホテル大阪について

センタラライフなんばホテル大阪（大阪市浪速区）は、タイを代表するホテルブランド、センタラ ホテルズ＆リゾーツの一員として、タイの温かなホスピタリティを大阪の中心で体験できるライフスタイルホテルとして、2026年4月6日に開業しました。全300室のコンテンポラリーな客室を備え、シンプルながらも上質で快適な滞在を提供します。

館内の朝食レストラン「DINING」では、和食・洋食・タイ料理を取り入れたバラエティ豊かなメニューを楽しめます。また、最上階の有料ラウンジ「SORA」では、軽食やドリンクとともに、街並みを眺めながら思い思いの時間をお過ごしいただけます。

難波や新世界エリアにも徒歩圏内で、交通アクセスにも優れた立地に位置し、大阪の文化や食、そして街の魅力を満喫する拠点として最適です。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.centarahotelsresorts.com

様々な有名観光地へも徒歩圏内の理想的な立地

センタラ ホテルズ＆リゾーツについて

センタラ ホテルズ＆リゾーツは、タイを代表するホテルオペレーターです。タイ国内の主要観光地を

はじめ、モルディブ、ベトナム、ラオス、日本、ネパール、オマーン、カタール、UAEなどに 90の

ホテル・リゾートを展開しています。

ブランドポートフォリオは、Centara Reserve, The Centara Collection, Centara Grand, Centara,

Centara Life, COSI Hotelsの6ブランドで構成され、ラグジュアリーな離島の隠れ家から、ファミリーで楽しめる大型リゾート、また手頃なライフスタイル系のホテルまで、革新的なテクノロジーを兼ね備えた幅広いホテルブランドを展開しています。

また、最先端のコンベンションセンター運営や、受賞歴のあるスパブランド Cenvaree も展開。タイならではの温かいホスピタリティ、優れた料理、癒しのスパ、そして家族を大切にする文化を大切にしています。センタラには、様々な年代とライフスタイルのお客様のニーズに対応しご満足いただける、卓越した文化と多様な形式があります。

センタラは今後、世界トップ100のホテルグループを目指し、新しい地域や市場への展開を進めています。センタラが拡大を続けることで、世界各国でより多くのお客様にセンタラ独自のおもてなしをお楽しみいただけることでしょう。またセンタラのグローバル・ロイヤルティ・プログラム「CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）」は、会員様限定の特典や割引料金などを通じて、お客様のロイヤリティを高めていきます。

センタラホテルズ&リゾーツについてより詳しい情報は下記をご覧ください。

Web：https://www.centarahotelsresorts.com/

センタラのすべての公式写真やロゴデータは下記URLよりダウンロードいただけます。

Image Bank：http://www.centarahotelsresorts.com/imagebank/