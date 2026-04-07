株式会社オフィスバスターズ事前の値引きで導入費用を抑え、入れ替え時の処分費もかからない、モノを無駄にしないリースです。

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、以下「当社」）は、買取保証付きオフィス家具リース「サーキュラーエコリース」の提案を開始しました。「サーキュラーエコリース」は、導入時に将来の買取保証額をあらかじめ差し引くことで、導入費用を抑えながら新品オフィス家具を導入できる仕組みです。契約満了時には、返却・継続・購入の3つの選択肢から、利用状況に応じた運用が可能です。

■ 参照ページ/サーキュラーエコリース

https://www.officebusters.com/ob_campaign/circular-eco-lease.php

■ サーキュラーエコリースとは

サーキュラーエコリースは、当社が長年培ってきたオフィス家具の買取・販売ノウハウを活かして実現した、買取保証付きのオフィス家具リースです。

一般的なリースでは、契約満了時に返却や再契約が前提となる一方で、本サービスでは、満了時の想定買取額を導入時点で事前に差し引いた額で契約するため、最初から支払総額を抑えることができます。

■ サーキュラーエコリースの3つの特長

1．買取保証付きで、最初から安い！

満了後に買取額を返金するのではなく、最初に買取保証額を差し引いた金額でリース契約を行うため、導入時点で支払額を抑えることが可能です。導入コストを抑えながら、将来の入れ替え時にも処分費負担のないスキームとして活用できます。

2．月額払いなら初期費用を最大 98％カット！

一括払いだけでなく、分割払い（月額払い）も選択可能です。月額払いを活用することで、初期費用を最大98％抑えながら導入できるため、キャッシュフロー改善や費用の平準化にもつながります。

また、資産ではなく経費として計上できるため、固定資産管理や償却資産申告書の提出が不要となるケースもあります。※各社の会計方針により異なります。契約前にご確認ください。

3．有名メーカー製の新品家具をパートナー価格でご提供！

対象となるのは、オカムラ・コクヨ・イトーキ・ウチダをはじめとする有名メーカーの新品オフィス家具です。割引率は公表していませんが、メーカーカタログ価格よりも大幅に抑えたパートナー価格での提供が可能です。販売実績豊富な当社ならではの条件でご提案します。※他メーカーも応相談

■ 契約満了後は3つの選択肢

オフィス家具を「買う」「借りる」だけでなく、“無駄なく使い切る”視点で設計された、当社独自の循環型の導入スキームです。

返却：追加費用負担なし

継続：月額利用料金の支払いにより継続利用（継続期間により商品価格を超えるケースがあります）

購入：商品価格・手数料との差額を一括支払い

オフィスの規模変更や移転、レイアウト変更など、将来の働き方の変化に応じて柔軟に選べる点も特徴です。

■ 対象商品

メーカーカタログ価格よりもかなりおトク。販売実績豊富な当社ならではの高い割引率でラインアップ！

対象となるのは、オフィス家具全般です。

・個室防音ブース

・オフィスチェア

・フリーアドレスデスク

・テーブル

・書庫

・ロッカー

など・・・

■ 契約の流れ

・お問い合わせ：専用フォームよりご記載ください。

・ご提案：ご要望をヒアリングのうえ、内容に応じたプランをご提案します。

・納品・設置：ご契約後、家具の納品・設置を行います。

■ オフィスづくりもワンストップで対応

当社グループは、年間約5,000件のオフィスづくりに携わってきています。家具導入だけでなく、オフィスデザイン・レイアウト提案・移転・設置までトータルで対応してきた実績もあります。

サーキュラーエコリースを活用した家具導入に加え、オフィスづくりそのものもワンストップでご相談いただける点が、当社の大きな強みです。

■ こんな企業・団体におすすめ

・初期費用を抑えてオフィスを立ち上げたい

・新品家具を導入したいが、将来の処分費も気になる

・購入とリース、どちらが自社に合うか比較したい

・オフィス移転や増床に合わせて、家具と空間づくりを一括で相談したい

・環境に配慮した循環型の導入方法を検討したい

■ 今後の展望

当社は今後も、オフィス家具の買取・販売・レンタル・設計施工までを一気通貫で担う立場から、“モノを無駄にしない”オフィス導入の新しい選択肢を広げてまいります。

サーキュラーエコリースを通じて、導入時の負担軽減と、将来の入れ替え・再活用まで見据えた循環型オフィスづくりを支援していきます。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

E-mail：k-kashiwagi@officebusters.com

TEL：070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員