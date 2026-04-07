【第一話無料配信中】中国時代劇「紅き真珠の詩」が4月7日からBS11+で単品レンタル配信をスタート │「星漢燦爛」のチャオ・ルースー主演作
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月7日（火）より中国時代劇「紅き真珠の詩」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346225/images/bodyimage1】
(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.
中国時代劇「紅き真珠の詩」のあらすじ
崔（ツイ）氏が3年連続で皇室に真珠を献上している合浦。そこでは珠奴と呼ばれる奴婢が命懸けで海に潜って真珠を採る生活を強いられていた。そんな珠奴の1人、命懸けで自由を求めた 端午（ドゥアンウー）は謎めいた書生・ 張晋然（ジャン･ジンラン）に救われた後、昭武康国の豪商・ 燕子京（イエン･ズージン）の隊商に雇われる。それは彼女の本当の身分を知る手がかりとなる血珠を取り戻すためだった。これをきっかけに彼女はそれぞれ秘密の目的を抱えて暗躍する2人の男性と運命を交錯させていく。
キャスト
チャオ・ルースー
「星漢燦爛」「花の都に虎われて～The Romance of Tiger and Rose」
リウ・ユーニン
「一念関山(いちねんかんざん)-Journey to Love-」「長歌行」
タン・シャオティエン
「恋心は玉の如き」「殿下攻略～恋の天下取り～」
シャン・シンユエ
「安楽伝」
シエ・コーイン
「猟罪図鑑～見えない肖像画～」シーズン２
タン・ジェンチャオ
「永安夢～君の涙には逆らえない」「春を待ちわびて～The sea in the dream～」
スタッフ
原作：『昆山玉之前伝』談天音
演出：シエ・ゾー「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」「扶揺～伝説の皇后～」
脚本：フー・ティエン、ジャン・ロン、ワン・チェン、マー・シャーシャー
【配信開始日】
2026年4月7日（火）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/akakishinju?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/akakishinju?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「紅き真珠の詩」のあらすじ
崔（ツイ）氏が3年連続で皇室に真珠を献上している合浦。そこでは珠奴と呼ばれる奴婢が命懸けで海に潜って真珠を採る生活を強いられていた。そんな珠奴の1人、命懸けで自由を求めた 端午（ドゥアンウー）は謎めいた書生・ 張晋然（ジャン･ジンラン）に救われた後、昭武康国の豪商・ 燕子京（イエン･ズージン）の隊商に雇われる。それは彼女の本当の身分を知る手がかりとなる血珠を取り戻すためだった。これをきっかけに彼女はそれぞれ秘密の目的を抱えて暗躍する2人の男性と運命を交錯させていく。
キャスト
チャオ・ルースー
「星漢燦爛」「花の都に虎われて～The Romance of Tiger and Rose」
リウ・ユーニン
「一念関山(いちねんかんざん)-Journey to Love-」「長歌行」
タン・シャオティエン
「恋心は玉の如き」「殿下攻略～恋の天下取り～」
シャン・シンユエ
「安楽伝」
シエ・コーイン
「猟罪図鑑～見えない肖像画～」シーズン２
タン・ジェンチャオ
「永安夢～君の涙には逆らえない」「春を待ちわびて～The sea in the dream～」
スタッフ
原作：『昆山玉之前伝』談天音
演出：シエ・ゾー「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」「扶揺～伝説の皇后～」
脚本：フー・ティエン、ジャン・ロン、ワン・チェン、マー・シャーシャー
【配信開始日】
2026年4月7日（火）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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単品レンタル
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