【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】新プラン。公式サイト限定【Nポイント会員様ご優待】1000p以上ご利用で5％OFF＆ポイント2倍還元でお得に宿泊！

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野口観光マネジメント株式会社
定山渓温泉渓流鯉のぼり（イメージ） 2026年4月10日（金）～5月10日（日）開催予定
注意事項について※ご予約時にNポイントを1000pご利用ください。
外観イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
定山渓温泉渓流鯉のぼり（イメージ） 2026年4月10日（金）～5月10日（日）開催予定
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