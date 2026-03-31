¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¡ßÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÎ¤»³¤¬°é¤à¡ÖµÆÃº¡×¤òºÆÀ¸¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¶¦Æ±³«È¯¡ÚÅÁÅý¤È¼ã¤´¶À¤ÎÍ»¹ç¡Û¡Á¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡Á
ÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¡ÊÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è/³ØÄ¹¡¡º°Ìî¾º¡ËÀ¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤ÈÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÎ¤»³¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀîÀ¾»Ô¹õÀîÃÏ¶è¤ÎÅÁÅý»º¶È¡ÖµÆÃº¡×¤ÎºÛÃÇÊÒ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡ÖµÆÃºÀ÷¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎáÏÂ2Ç¯¤«¤é»Ô¤¬¿Ê¤á¤ë¹õÀîÃÏ¶è¥Ö¥é¥ó¥É²½»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ã¼Ô¤Î´¶À¤ÇÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ
µÆÃºÀ÷¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
º£²ó¤Î·Ð°Þ
¡ÀîÀ¾»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¹ÖµÁ
¢¸½ÃÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯(¹õÀîÃÏ¶è¡¢µÆÃºÀ¸»ºÇÀ²Èº£À¾²È¡Ë
£µÆÃººÛÃÇÊÒ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À÷ÎÁ¤Î³«È¯
¤À÷¿§¼Â¸³¡Ê¥³¥È¥¦¥éÀ÷¿§½ê¡Ë
¥¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÀ©ºî
¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿(3·î¡Ë
·ÇºÜ¥µ¥¤¥È
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28217/6977562
³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
https://item.rakuten.co.jp/f282171-kawanishi/kwndg001/
¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1744286
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¤Ï¡¢75Ç¯¤ËµÚ¤ÖÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó7Ëü¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áí¹çÃ»´üÂç³Ø¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò½¤ÆÀ¤Ç¤¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶µ³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â³Ø¤ª¤è¤ÓÀìÌç¶µ°é¤ò¼´¤Ë¡¢AI»þÂå¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ä¡¢Ë¤«¤ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¡Ê¹ÔÆ°ÆÃÀ¡Ë¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍÄ»ù¶µ°é³Ø²Ê¤È±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±Îý¹ÖºÂ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó´ë²èËÜÉô
½»½ê¡§¢©533-0007¡¡Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÁêÀî3-10-62
TEL¡§06-6829-2606
FAX¡§06-6829-2747
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osaka-seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ÊÖÎéÉÊ
µÆÃºÀ÷¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡ÀîÀ¾»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¹ÖµÁ
¢¸½ÃÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯(¹õÀîÃÏ¶è¡¢µÆÃºÀ¸»ºÇÀ²Èº£À¾²È¡Ë
£µÆÃººÛÃÇÊÒ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À÷ÎÁ¤Î³«È¯
¤À÷¿§¼Â¸³¡Ê¥³¥È¥¦¥éÀ÷¿§½ê¡Ë
¥¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÀ©ºî
¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿(3·î¡Ë
·ÇºÜ¥µ¥¤¥È
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28217/6977562
³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
https://item.rakuten.co.jp/f282171-kawanishi/kwndg001/
¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1744286
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÂçºåÀ®ìþÃ»´üÂç³Ø¤Ï¡¢75Ç¯¤ËµÚ¤ÖÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó7Ëü¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áí¹çÃ»´üÂç³Ø¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò½¤ÆÀ¤Ç¤¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶µ³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â³Ø¤ª¤è¤ÓÀìÌç¶µ°é¤ò¼´¤Ë¡¢AI»þÂå¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ä¡¢Ë¤«¤ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¡Ê¹ÔÆ°ÆÃÀ¡Ë¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍÄ»ù¶µ°é³Ø²Ê¤È±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±Îý¹ÖºÂ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó´ë²èËÜÉô
½»½ê¡§¢©533-0007¡¡Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÁêÀî3-10-62
TEL¡§06-6829-2606
FAX¡§06-6829-2747
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osaka-seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/