株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京都タワーサンド（KYOTO TOWER SANDO）は、2026年5月1日（金）～6日（水・休）の6日間、B1F FOOD HALLにて第6回「FOOD HALL 日本酒 FESTA」を開催いたします。 本イベントでは、B1F FOOD HALL内の11店舗が提供する日本各地の日本酒に加え、普段はFOOD HALLでは味わえない、「益や酒店」と「貝出汁そば 祇園」が厳選した銘柄を楽しめる特設ブースも設置。特設ブースでは、京都酒蔵の厳選日本酒を期間ごとに入れ替えてご提供し、この時期ならではの新酒も登場。また、❝京都を味わう食べ歩き❞をテーマとするFOOD HALLならではのお楽しみとして、日本酒に合う各店おすすめのフードのペアリングをご提案します。イベント期間中は、京都の酒蔵と落語家によるトークショーや酒造の写真展示を実施。特設ブースにて各日先着100名様にB1F FOOD HALLの各店で使えるお買物券(200円分)のプレゼントも実施します。ぜひ日本酒をお楽しみください。詳細は以下のとおりです。

開催概要

▶日 時

2026年5月1日（金）～6日（水・休） 各日11:00～23:00※FOOD HALLの営業時間に準じます。※営業時間は変更となる場合がございます。※ラストオーダーは店舗により異なります。

★京都酒蔵の厳選日本酒が楽しめる特設ブース

益 や 酒 店：2026年5月1日（金）～4日（月・祝）貝出汁そば 祇園：2026年5月5日（火・祝）・6日（水・休）各日12:00～22:00 ※5月1日（金）のみ17:00～22:00

▶場 所

京都タワーサンド B1F FOOD HALL

▶内 容

・京都酒蔵の厳選日本酒が楽しめる特設ブース・FOOD HALL各店がおすすめする日本酒に合うフードの販売・FOOD HALL各店による日本酒の販売・FOOD HALL 日本酒 FESTA お買物券プレゼントキャンペーンを開催・京都の酒蔵と落語家による日本酒を楽しむトークショーを開催・齊藤酒造と北川本家の写真展示

TOPICS

京都酒蔵の厳選日本酒が楽しめる特設ブース

京都市内に店を構える日本酒バル「益や酒店」と京都を中心に飲食店を運営する株式会社すぎうらの「貝出汁そば 祇園」が、京都の人気蔵元のおすすめ日本酒をご提供。期間合計で10蔵の銘柄を存分に楽しむことができ、飲み比べセットやこの時期にしか味わうことができない新酒をご用意しております。

▶特設ブース日本酒メニュー

5月1日（金）～4日（月・祝）「益や酒店」

益や酒店について

“日本酒をもっと身近に、もっと楽しく。”をコンセプトとする京都市内の人気日本酒バル。日本酒の初心者からベテランまで、すべての方が厳選した全国各地の日本酒を楽しめるよう、温度や鮮度を徹底管理しています。〈店舗情報〉京都市中京区御幸町通り四条上ル大日町426 1階

益や製菓について

日本酒バル「益や酒店」から生まれたおつまみブランド。京都の酒蔵とコラボレーションした日本酒一合缶と居酒屋メニューやおばんざいをサクサクのチップスにしたおつまみをお届けします。〈店舗情報〉京都タワーサンド1F MARKET

5月5日（火・祝）・6日（水・休）「貝出汁そば 祇園」

貝出汁そば 祇園について

貝出汁で食べる和そばが看板メニューの新業態店舗。貝出汁そばは、はまぐりとあさりの貝出汁をベースにさっぱりとした味わいに仕上がっており、“つけそば”や“かけそば”でお楽しみいただけます。また、丼メニューのほか、京都の食材を使ったおばんざいや京都の地酒を多数ご用意しております。〈店舗情報〉京都タワーサンドB1F FOOD HALL

FOOD HALL各店がおすすめする日本酒に合うフードの販売

FOOD HALL各店にて、日本酒に合うフードを販売いたします。特設ブースやFOOD HALL各店で販売する日本酒との多種多様なペアリングをお楽しみいただけます。

各店のイチ推しフード（一部抜粋）

FOOD HALL各店による日本酒の販売

FOOD HALL内の11店舗にて、日本各地の日本酒をご提供。日本酒を使用したカクテルもお楽しみいただけます。

▶各店のイチ推し日本酒（一部抜粋）

and more...

※写真はイメージです。 ※提供商品は予告なく変更になる場合がございます。

FOOD HALL 日本酒 FESTA お買物券プレゼントキャンペーンを開催

日本酒 FESTA特設ブースにて、B1F FOOD HALLの各店で使えるお買物券(200円分)を各日先着100名様に1会計につき1枚プレゼントいたします。

▶日 時

2026年5月1日（金）～6日（水・休） 各日12:00～22:00 ※5月1日（金）のみ17:00～22:00

▶お買物券配布対象店

日本酒 FESTA特設ブース※お買物券は、日本酒 FESTA特設ブースでは利用できません。※お買物券の有効期限は、2026年5月31日（日）までとなります。※予定配布枚数に達し次第終了いたします。

京都の酒蔵と落語家による日本酒を楽しむトークショーを開催

落語家 桂紋四郎氏と京都の酒造メーカーによるトークショーを開催。日本酒造りの知識や日本酒の楽しみ方など、日本酒をより一層楽しめるトークショーです。

▶日時

2026年5月4日（月・祝） 18:30～、19:30～ （各30分程度）※登壇者：齊藤酒造2026年5月5日（火・祝） 18:30～、19:30～ （各30分程度）※登壇者：北川本家

▶登壇者

写真展示

日本酒FESTAにて取り扱う蔵元を紹介するコーナーや、酒造りの風景を収めた写真展示を行います。酒蔵の息吹を感じながら、日本酒をお楽しみください。

▶日時

2026年5月1日（金）～6日（水・休）

▶場 所

京都タワーサンド B1F FOOD HALL

■京都タワーサンド 施設概要

施設名称：京都タワーサンド（KYOTO TOWER SANDO）所在地：〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1営業時間：B1F 11:00～23:00／1F 10:00～21:00／2F 10:00～19:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。 ※営業時間が変更となる場合がございます。営業状況につきましてはHPをご確認ください。アクセス：JR・地下鉄・近鉄電車・市バス「京都」駅下車徒歩3分 京阪電車「七条」駅からステーションループバス「京都駅（ザ・サウザンド京都前）」下車徒歩約3分営業面積：約2,620㎡店舗数：全42店舗URL：https://www.kyoto-tower-sando.jp/

■会社概要

商号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3F TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円U R L：https://www.mall-keihan.co.jp

https://newscast.jp/attachments/036Uwac95L4t0E8p0Z4j.pdf