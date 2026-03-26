株式会社白崎コーポレーション(所在地：福井県鯖江市、代表取締役：白崎 智之)が運営する防草シート専門店「防草シート. com」は、春の雑草対策シーズンにあわせて2026年3月28日(土)から5月31日(日)までキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、雑草対策の必需品である防草シート関連商品をお得にご購入いただけるほか、ご購入後にレビュー投稿をしていただいたお客様へAmazonギフトカード(Eメールタイプ)をプレゼントいたします。





春の雑草対策キャンペーン





【キャンペーン詳細】

https://www.bousou-sheet.com/docs/campaign_20260328/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=bs20260326pr









■春は雑草対策やDIYに最適

近年、春先から雑草の生育が早まっており、「気づいたらもう草が伸びていた」「暑くなる前に対策するつもりが間に合わなかった」といった声を多くいただいています。

防草シート専門店として、雑草が本格的に生え始める前にしっかりと対策し、草のない快適生活を送っていただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。









■春の雑草対策キャンぺーン内容

●開催期間

2026年3月28日(土)～2026年5月31日(日)





【特典1】防草シート関連商品15％OFF！

防草シートや固定ピン、防草シート専用の接着剤やテープが15％OFF

初めて防草シートを敷く方はもちろん、「追加で敷きたい」「張り替えたい」という方にもおすすめです。





対象商品： https://www.bousou-sheet.com/c/gr0950/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=bs20260326pr

※ピンクのSALEマークが対象





【特典2】レビュー投稿でAmazonギフトカードプレゼント

キャンペーン期間中に対象商品のレビューを投稿いただいたお客様へAmazonギフトカード(Eメールタイプ)を最大2,000円進呈致します。





プレゼント内容：

・レビューのみ…1,000円分

・施工後の写真＋レビュー…1,500円分

・施工前の写真＋施工後の写真＋レビュー…2,000円分





対象商品：

・がっちり草なしシート

・とことん防草シートライト

・おてがる草なしシート

・砂利下専用草なしシート(強力タイプ)

・らくらく草なしシート

・アース機能付き電気柵専用防草シート





詳細： https://www.bousou-sheet.com/docs/campaign_20260328/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=bs20260326pr#medama02





レビュー投稿でAmazonギフトプレゼント





■防草シート専門店 防草シート. comについて

「防草シート.com」は、防草シートメーカーである株式会社白崎コーポレーションが運営する、防草シート専門の通販サイトです。

長年培ってきた防草シートの知識と施工ノウハウをもとに、お客様の環境やお悩みに合わせた商品選びと雑草対策をサポートしています。





サイト： https://www.bousou-sheet.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=bs20260326pr





防草シート使用例





防草シート累計販売実績





■白崎コーポレーションについて





白崎コーポレーションの商品





■会社概要

商号 ： 株式会社白崎コーポレーション

代表者 ： 代表取締役 白崎 智之

所在地 ： 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

設立 ： 1955年7月

事業内容 ： 防草緑化用資材の企画・販売、

OAサプライ品の製造・販売

資本金 ： 9,800万円

防草シート専門店URL： https://www.bousou-sheet.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社白崎コーポレーション お客様相談窓口

防草シート専門店へのお問い合わせ

TEL ： 0778-62-2545

お問い合せフォーム： https://www.bousou-sheet.com/docs/form/