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アライドテレシスとハイレゾ、協業体制構築に関する基本合意を締結〜 多様化するAI活用を支える基盤づくりを両社で推進、持続的な技術革新と産業発展に貢献 〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ、以下「アライドテレシス」）と、株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉 喜幸、以下「ハイレゾ」）は、両社の製品・サービスの連携を通じて新たな協業体制を構築することを目的に基本合意を締結したことをお知らせいたします。
今回の基本合意は、アライドテレシスが提供するネットワーク機器および、その構築・管理を支援するサービスと、ハイレゾが提供するGPU基盤を組み合わせるものです。これにより、研究・開発といったシーンにおいて求められるAIモデルの学習や検証に必要となるGPUサーバーの導入・運用コスト面の課題を解消し、研究者や開発者が柔軟かつ機動的にAI開発に取り組める環境の実現を目指します。両社は、ネットワーク基盤とGPUサーバーの連携技術について共同で検討を進めるとともに、大学や研究機関、民間企業の研究開発部門を主な対象として、GPU基盤、ネットワーク機器、ならびにインテグレーションサービスを一体化したパッケージソリューションの展開に向けた協議を進めます。
アライドテレシスは、日本国内の多様な組織に向けてネットワーク基盤を提供してきた国内ネットワーク専業メーカーとして、長年にわたりデジタル環境の整備を支えてきました。近年では、デジタル化の進展に合わせ、高等教育機関の学習・研究環境や民間企業の研究開発を支えるITインフラの高度化にも一層取り組んでいます。
ハイレゾは石川県・香川県・佐賀県内の4カ所で、GPU専用データセンターの開設を行ってきました。独自の建設・運営ノウハウでコストを抑えることで高性能GPUを低コストで利用できるGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。それにより研究者やスタートアップ企業などあらゆる組織が、資金力を気にせずAI開発に挑戦できる環境を提供しイノベーションの創出を支援しています。
今後もアライドテレシスとハイレゾは、これまで培ってきた互いの技術知見を融合し、日本のAI開発者や研究者がコスト面の制約を受けることなく研究・開発に取り組める環境の構築を支援するとともに、国内の持続的な技術革新と産業発展に貢献してまいります。
■ 両社からのコメント
【アライドテレシス株式会社 上級執行役員 中島 豊】
日本の大学や研究開発機関において、AI・生成AIの利用経験率はここ数年で急増しており、最適なGPU利用が求められています。今回の基本合意は、柔軟なGPU活用を得意とするハイレゾさまと、ネットワーク基盤を担ってきた当社が、必要な瞬間、最適なコストで、研究現場の最前線へ最高速の演算力を提供する取り組みだと捉えております。本取り組みが日本研究機関の方々へ“新たな加速装置”となることを目指しております。アライドテレシスは、ITインフラのスペシャリストとして、現場でのAI活用がより円滑に進むようハイレゾさまと手を取り合い、これからの時代に求められるデジタル基盤の共創を進めてまいります。
【株式会社ハイレゾ 取締役 小堀 敦史】
私たちハイレゾは、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を通じて、AI開発に取り組む全ての方々が自由に挑戦できる環境を提供することを目指してきました。
アライドテレシスさまが長年培ってきたネットワーク基盤の専門技術と、当社が持つGPUデータセンター・クラウドサービスの運営ノウハウを融合させることで、高性能GPU基盤とネットワーク機器が一体となった新しいITインフラを実現し、AI研究・開発の現場をさらに効率的かつ機動的に支えていく環境の実現を目指していきます。
■ 両社について
【アライドテレシス株式会社】
アライドテレシスは1987年創業、日本発でグローバルに展開するネットワーク機器メーカーです。スイッチや無線LANなどのプロダクトだけでなく、ITサービスやセキュリティも含めた研究開発から製造・販売を行う、ITインフラのスペシャリスト集団です。あらゆるシーンでDXのニーズが高まる中、複雑化するネットワーク課題をITで解決し、安全で持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.allied-telesis.co.jp/company/
【株式会社ハイレゾ】
ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。
2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年3月には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設。今後も秋田県男鹿市をはじめとした地方立地を計画中。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。
・2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞
・2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定
コーポレートサイト：https://highreso.jp/
GPUSOROBAN：https://soroban.highreso.jp/
■ 本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先
アライドテレシス株式会社
マーケティングコミュニケーション部
E-mail：pr_mktg@allied-telesis.co.jp
株式会社ハイレゾ
サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp
リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp
■ アライドテレシス株式会社について
代表者：代表取締役社長 サチエ オオシマ
本 社：東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル
設 立：2004年
U R L ：https://www.allied-telesis.co.jp/
■ 株式会社ハイレゾについて
代表者：代表取締役 志倉 喜幸
本 社：東京都新宿区市谷田町3丁目24-1
創 業：2007年12月
U R L：https://highreso.jp/
注）本リリースに記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）本リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
アライドテレシス株式会社
https://www.allied-telesis.co.jp/company/
株式会社ハイレゾ
https://highreso.jp/
GPUSOROBAN
https://soroban.highreso.jp/
今回の基本合意は、アライドテレシスが提供するネットワーク機器および、その構築・管理を支援するサービスと、ハイレゾが提供するGPU基盤を組み合わせるものです。これにより、研究・開発といったシーンにおいて求められるAIモデルの学習や検証に必要となるGPUサーバーの導入・運用コスト面の課題を解消し、研究者や開発者が柔軟かつ機動的にAI開発に取り組める環境の実現を目指します。両社は、ネットワーク基盤とGPUサーバーの連携技術について共同で検討を進めるとともに、大学や研究機関、民間企業の研究開発部門を主な対象として、GPU基盤、ネットワーク機器、ならびにインテグレーションサービスを一体化したパッケージソリューションの展開に向けた協議を進めます。
ハイレゾは石川県・香川県・佐賀県内の4カ所で、GPU専用データセンターの開設を行ってきました。独自の建設・運営ノウハウでコストを抑えることで高性能GPUを低コストで利用できるGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。それにより研究者やスタートアップ企業などあらゆる組織が、資金力を気にせずAI開発に挑戦できる環境を提供しイノベーションの創出を支援しています。
今後もアライドテレシスとハイレゾは、これまで培ってきた互いの技術知見を融合し、日本のAI開発者や研究者がコスト面の制約を受けることなく研究・開発に取り組める環境の構築を支援するとともに、国内の持続的な技術革新と産業発展に貢献してまいります。
■ 両社からのコメント
【アライドテレシス株式会社 上級執行役員 中島 豊】
日本の大学や研究開発機関において、AI・生成AIの利用経験率はここ数年で急増しており、最適なGPU利用が求められています。今回の基本合意は、柔軟なGPU活用を得意とするハイレゾさまと、ネットワーク基盤を担ってきた当社が、必要な瞬間、最適なコストで、研究現場の最前線へ最高速の演算力を提供する取り組みだと捉えております。本取り組みが日本研究機関の方々へ“新たな加速装置”となることを目指しております。アライドテレシスは、ITインフラのスペシャリストとして、現場でのAI活用がより円滑に進むようハイレゾさまと手を取り合い、これからの時代に求められるデジタル基盤の共創を進めてまいります。
【株式会社ハイレゾ 取締役 小堀 敦史】
私たちハイレゾは、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を通じて、AI開発に取り組む全ての方々が自由に挑戦できる環境を提供することを目指してきました。
アライドテレシスさまが長年培ってきたネットワーク基盤の専門技術と、当社が持つGPUデータセンター・クラウドサービスの運営ノウハウを融合させることで、高性能GPU基盤とネットワーク機器が一体となった新しいITインフラを実現し、AI研究・開発の現場をさらに効率的かつ機動的に支えていく環境の実現を目指していきます。
■ 両社について
【アライドテレシス株式会社】
アライドテレシスは1987年創業、日本発でグローバルに展開するネットワーク機器メーカーです。スイッチや無線LANなどのプロダクトだけでなく、ITサービスやセキュリティも含めた研究開発から製造・販売を行う、ITインフラのスペシャリスト集団です。あらゆるシーンでDXのニーズが高まる中、複雑化するネットワーク課題をITで解決し、安全で持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.allied-telesis.co.jp/company/
【株式会社ハイレゾ】
ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。
2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年3月には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設。今後も秋田県男鹿市をはじめとした地方立地を計画中。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。
・2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞
・2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定
コーポレートサイト：https://highreso.jp/
GPUSOROBAN：https://soroban.highreso.jp/
■ 本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先
アライドテレシス株式会社
マーケティングコミュニケーション部
E-mail：pr_mktg@allied-telesis.co.jp
株式会社ハイレゾ
サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp
リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp
■ アライドテレシス株式会社について
代表者：代表取締役社長 サチエ オオシマ
本 社：東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル
設 立：2004年
U R L ：https://www.allied-telesis.co.jp/
■ 株式会社ハイレゾについて
代表者：代表取締役 志倉 喜幸
本 社：東京都新宿区市谷田町3丁目24-1
創 業：2007年12月
U R L：https://highreso.jp/
注）本リリースに記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）本リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
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TEL:info@allied-telesis.co.jp
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アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
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アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
アライドテレシス株式会社
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株式会社ハイレゾ
https://highreso.jp/
GPUSOROBAN
https://soroban.highreso.jp/