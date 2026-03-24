冷却ドラムフレーカの世界市場2026年、グローバル市場規模（常圧型、真空型）・分析レポートを発表
2026年3月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷却ドラムフレーカの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷却ドラムフレーカのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の冷却ドラムフレーカ市場に関する動向を包括的に分析した市場調査資料です。冷却ドラムフレーカは、主に化学産業、医薬品産業、食品産業において使用される装置であり、溶融状態の材料を冷却して固体フレーク状に成形するために用いられます。
この装置の基本的な動作原理は、溶融した材料を回転する冷却ドラムの表面に均一に広げることにあります。材料はドラム表面で冷却されて固化し、その後スクレーパーによって削り取られてフレーク状製品として回収されます。
この方式により、熱に弱い物質や分解しやすい材料を効率的に処理することができ、製品形状や品質の均一性を確保することが可能となります。また、生産効率の向上にも寄与するため、多くの製造分野で採用されています。
世界の冷却ドラムフレーカ市場規模は2024年に234百万ドルと評価されており、2031年には331百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.2%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界の冷却ドラムフレーカ市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化に影響を与える主要要因についても分析しています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、冷却ドラムフレーカ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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冷却ドラムフレーカ市場では、複数の産業機械メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはAndritz Group、Hebeler、Ingetecsa、Delta Costruzioni Meccaniche、Abster Equipment、Shanghai Tianhe Pharmaceutical Machineryなどが挙げられます。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。これにより各企業の市場での位置付けや競争力を把握することが可能となっています。
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製品タイプ別では、大気圧タイプと真空タイプに分類されています。大気圧タイプは比較的シンプルな構造で多くの一般用途に使用されます。一方、真空タイプはより高度な制御が可能であり、特に熱に敏感な材料や高品質が求められる製品の製造に適しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷却ドラムフレーカの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷却ドラムフレーカのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の冷却ドラムフレーカ市場に関する動向を包括的に分析した市場調査資料です。冷却ドラムフレーカは、主に化学産業、医薬品産業、食品産業において使用される装置であり、溶融状態の材料を冷却して固体フレーク状に成形するために用いられます。
この装置の基本的な動作原理は、溶融した材料を回転する冷却ドラムの表面に均一に広げることにあります。材料はドラム表面で冷却されて固化し、その後スクレーパーによって削り取られてフレーク状製品として回収されます。
この方式により、熱に弱い物質や分解しやすい材料を効率的に処理することができ、製品形状や品質の均一性を確保することが可能となります。また、生産効率の向上にも寄与するため、多くの製造分野で採用されています。
世界の冷却ドラムフレーカ市場規模は2024年に234百万ドルと評価されており、2031年には331百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.2%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策動向を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界の冷却ドラムフレーカ市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は常に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化に影響を与える主要要因についても分析しています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、冷却ドラムフレーカ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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冷却ドラムフレーカ市場では、複数の産業機械メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはAndritz Group、Hebeler、Ingetecsa、Delta Costruzioni Meccaniche、Abster Equipment、Shanghai Tianhe Pharmaceutical Machineryなどが挙げられます。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。これにより各企業の市場での位置付けや競争力を把握することが可能となっています。
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製品タイプ別では、大気圧タイプと真空タイプに分類されています。大気圧タイプは比較的シンプルな構造で多くの一般用途に使用されます。一方、真空タイプはより高度な制御が可能であり、特に熱に敏感な材料や高品質が求められる製品の製造に適しています。