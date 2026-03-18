累計出荷本数1,000万本突破の「ほりにし」から“食べる”スパイスが登場！キャンプ飯をワンランクアップ！「アウトドアスパイス ほりにし×柿の種のオイル漬け」3月23日から「Makuake」にて先行販売

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取締役社長：池田道夫）は、「アウトドアスパイス ほりにし×柿の種のオイル漬け」をクラウドファンディングサイト「Makuake」にて3月23日（月）10時から先行販売を開始いたします。累計出荷本数1,180万本（2026年2月末時点）を突破した「アウトドアスパイス ほりにし」の新商品として発売する本商品は、ワンスプーンでキャンプ飯をワンランクアップさせ、アウトドアの時間をより豊かに彩ることを目指しています。

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/horinishikakinotane/

【オイル漬けなのにザクザク！ほりにしが提案する新食感のご飯のおとも】

“ふりかける”ほりにしではなく、“食べる”ほりにし。キャンプはなるべく身軽に楽しみたい。でも、食事には妥協したくない。そんなアウトドアシーンの食体験をより豊かにするために生まれた今回の新商品は、20種類以上のスパイスと調味料をブレンドした「ほりにし」特有の風味と、オイルをまとった柿の種のザクザクとした食感が特徴です。

＜柿の種のオイル漬けとは…？＞

新潟県の米菓メーカー・阿部幸製菓が2018年に発売した「柿の種のオイル漬け」。SNSやメディアでも話題となり、累計販売本数100万本を突破している人気商品です。特徴は、ザクザクとした独特の食感。ラー油を主原料とした油分でコーティングすることで水分の影響を受けにくく、時間が経っても食感が損なわれにくい製法が採用されています。今回の新商品は、そんな柿の種のオイル漬けに「ほりにし」を掛け合わせた、ザクザク食感が楽しい新感覚のご飯のお供です。

【商品概要】

・商品名：アウトドアスパイス ほりにし×柿の種のオイル漬け

・内容量：78g

・賞味期限：製造日から180日

・特定原材料（食品表示基準で表示を義務付けるもの）8品目 ：小麦・落花生

※本製品の原材料としては使用していませんが、本品製造工場では、えび・卵・乳成分を含む製品を生産しております。

・保存方法：直射日光、高温多湿をお避けください。開栓後はしっかりとフタをして冷蔵庫に入れ、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。

【「アウトドア×食の体験」を、より豊かで心に残るものに】

近年、「アウトドアブームは落ち着いた」と言われることも増えました。それでも、自然の中で食べる一口の美味しさは、何度味わっても特別な体験です。「アウトドアスパイス ほりにし」は、アウトドアシーンで手軽に味が決まる調味料として誕生しました。現在では家庭でも使われるようになりましたが、“フィールドでの食の楽しさを広げたい”という原点は変わっていません。もう一度、キャンプの食事に新しい驚きを加えられないか。そう考える中で出会ったのが、阿部幸製菓の「柿の種のオイル漬け」でした。オイル漬けでありながらザクザクとした食感を楽しめるこの商品は、食べ慣れた食材に新しい体験をもたらします。この驚きをアウトドアの文脈で届けたい。そんな両社の想いが重なり、約1年間の試作を経て今回の商品が誕生しました。

【アレンジ色々！活用例】

オイルの種類や配合の調整を重ねた試作品

"【アウトドアスパイス ほりにし×柿の種のオイル漬け】× 〇〇"

食材に「かけて」「のせて」「混ぜて」。いつものキャンプ飯に、ザクザク食感とほりにしの風味が加わり、ぐっとおいしさが引き立ちます。

【今後の展開について】

枝豆千切りキャベツ塩焼きそばアヒージョ

「Makuake」にて先行販売、2026年5月上旬から一般販売を開始する予定です。

5月9日（土）～10日（日）、東京ビッグサイトにて開催される『フィールドスタイル トーキョー 2026』では「アウトドアショップ Orange」ブースにて本商品の販売を予定しております。

・「Makuake」を通じた先行販売：3月23日（月）～4月12日（日）

・一般販売：5月上旬～

「アウトドアスパイス ほりにし」とは

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる!” と評判の万能スパイス。 和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。 肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。

HP：https://horinishi.jp/