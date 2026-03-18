海洋用フレキシブルパイプの世界市場2026年、グローバル市場規模（接着型フレキシブルパイプ、非接着型フレキシブルパイプ）・分析レポートを発表
2026年3月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋用フレキシブルパイプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋用フレキシブルパイプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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海洋用フレキシブルパイプ市場の概要
本レポートによると、世界の海洋用フレキシブルパイプ市場規模は2024年に19.71億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には29.49億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0%と見込まれており、海洋資源開発の継続と海底設備の高度化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。これにより、各地域における供給網の変化や競争環境の再編を総合的に評価しています。
海洋用フレキシブルパイプは、主に石油・ガス産業の海中用途で使用される、高い柔軟性と耐久性を備えた配管ソリューションです。生産設備、浮体式プラットフォーム、海底機器の間で液体、気体、化学物質を輸送するために設計されています。多層構造を持つことが特徴で、一般的には耐腐食性の内層、耐圧補強層、外部保護層で構成されており、高圧、動的な揺動、過酷な海洋環境に対応できます。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界の海洋用フレキシブルパイプ市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化の大きい市場環境を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、需給動向、競争環境、需要変化をもたらす要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例なども示されており、主要各社の競争上の位置付けを把握しやすい内容となっています。
市場規模は2020年から2031年までを対象として、消費金額、販売数量、平均販売価格の指標で分析されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性や特徴の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
海洋用フレキシブルパイプ市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、接着型と非接着型の2区分で整理されています。接着型は層同士が一体化した構造を持ち、特定用途において安定した性能が期待されます。非接着型は各層が独立した構造を持つため、柔軟性や耐久性の面で優位性があり、幅広い海洋用途で採用されています。
用途別では、石油・ガス、化学、海洋エンジニアリング、その他の分野に分類されています。中でも石油・ガス分野は主要需要先であり、海底生産設備や浮体設備との接続用途において重要な位置を占めています。化学分野では腐食性流体への対応力が評価され、海洋エンジニアリング分野では各種海上構造物や設備の接続用途で需要が見込まれています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてTechnip、NOV (NKT)、GE (Wellstream)、Prysmian Group、DeepFlex、Contitech AG、Magma Global、Baker Hughes、Yokohama、TechnipFMCなどを取り上げています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋用フレキシブルパイプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋用フレキシブルパイプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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海洋用フレキシブルパイプ市場の概要
本レポートによると、世界の海洋用フレキシブルパイプ市場規模は2024年に19.71億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には29.49億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.0%と見込まれており、海洋資源開発の継続と海底設備の高度化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。これにより、各地域における供給網の変化や競争環境の再編を総合的に評価しています。
海洋用フレキシブルパイプは、主に石油・ガス産業の海中用途で使用される、高い柔軟性と耐久性を備えた配管ソリューションです。生産設備、浮体式プラットフォーム、海底機器の間で液体、気体、化学物質を輸送するために設計されています。多層構造を持つことが特徴で、一般的には耐腐食性の内層、耐圧補強層、外部保護層で構成されており、高圧、動的な揺動、過酷な海洋環境に対応できます。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界の海洋用フレキシブルパイプ市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、変化の大きい市場環境を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、需給動向、競争環境、需要変化をもたらす要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例なども示されており、主要各社の競争上の位置付けを把握しやすい内容となっています。
市場規模は2020年から2031年までを対象として、消費金額、販売数量、平均販売価格の指標で分析されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性や特徴の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
海洋用フレキシブルパイプ市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、接着型と非接着型の2区分で整理されています。接着型は層同士が一体化した構造を持ち、特定用途において安定した性能が期待されます。非接着型は各層が独立した構造を持つため、柔軟性や耐久性の面で優位性があり、幅広い海洋用途で採用されています。
用途別では、石油・ガス、化学、海洋エンジニアリング、その他の分野に分類されています。中でも石油・ガス分野は主要需要先であり、海底生産設備や浮体設備との接続用途において重要な位置を占めています。化学分野では腐食性流体への対応力が評価され、海洋エンジニアリング分野では各種海上構造物や設備の接続用途で需要が見込まれています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてTechnip、NOV (NKT)、GE (Wellstream)、Prysmian Group、DeepFlex、Contitech AG、Magma Global、Baker Hughes、Yokohama、TechnipFMCなどを取り上げています。