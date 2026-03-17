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外国人支援のGTN、外国人受入れの実務負荷を、包括的に引き受ける新インフラ「GTN Fair Lease」を全国で展開
国籍を問わない開かれた賃貸経営へ。GTN保証と24時間多言語サポートにより、管理現場の安心と物件稼働率の向上を両立
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）はGTNグループが法人として借主となり、外国人入居に関わる対応を一括で担う新サービス「GTN Fair Lease」を全国で提供開始いたしました。
本サービスにより、オーナー・不動産管理会社は、既存の管理体制や収益構造を維持したまま、言語や文化の壁による実務負担をアウトソーシングすることが可能になります。国籍を問わない「適正家賃」での募集を継続しながら、新たな入居者層を安全に取り込むための賃貸経営の新しいインフラを提供いたします。
※GTN Fair Lease サービスページ： https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
「受け入れたい、でも不安」現場の声から生まれた賃貸経営の新たな選択肢「GTN Fair Lease」
日本に在留する外国人は年々増加し、過去最多を更新し続けています。一方で、言葉や文化の違いによる対応工数の増加や審査への不安から、「受け入れたい気持ちはあるが、体制が整っていない」と感じるオーナー・不動産管理会社の声は、特に地方を中心に根強く存在します。
本サービスは、こうした現場の課題を解決し、オーナー・不動産管理会社のリスクを軽減しながら、安心して外国人入居に向き合える「新たな選択肢」として誕生しました。
「GTN Fair Lease」は、GTNグループのGTNコンシェルジュサービス（GCS）が貸主からお部屋を賃借（マスターリース）し、外国人入居者に転貸契約（サブリース）を結ぶことで、個人契約によるGTNの家賃保証サービスを直接導入しない場合でも、外国人入居希望者への対応を円滑に進められる環境づくりを支援するサービスです。審査・多言語サポート・生活フォローなど、外国人受入れに必要なサポートをGTNグループ内で一気通貫に提供いたします。
「GTN Fair Lease」の仕組み
■ 「GTN Fair Lease」が提供する3つの価値
1. 不動産管理会社の実務負担を解消
本サービスは、不動産管理会社の既存の管理体制や収益構造を維持したまま、多言語による入居時のルール説明や日常的な相談窓口（GCS：GTNコンシェルジュサービス）をGTNが担当します。これにより不動産管理会社は本来のコア業務に集中でき、外国人対応による突発的な工数増加を防ぐことができます 。
2. 国籍に左右されない「適正家賃」と、GTNが借主となる「安心感」
約20年にわたり外国人の生活インフラを支えてきたGTNが借主となることで、家賃保証を超えた全方位的なサポートが可能になります 。入居者にとっては日本での信頼の証明となり、貸主にとっては「GTNが借りている」という安心材料となることで、国籍に左右されないフェアな賃貸借関係を実現します 。
3. 外国人専門の物件情報サイト「BEST-ESTATE.JP」との連携による集客力
GTNが運営する外国人専門の物件情報サイトと連携することで、世界中からの入居需要を効率よく取り込むことが可能です 。空室の稼働率向上と仲介売上の両立を強力に支援します 。
■ 安心・業務削減・集客が揃う「GTN Fair Lease」のポイント
現場の業務負荷を大幅に削減： 入居者からの生活相談・問い合わせ窓口をGTNが担当
言葉と文化のギャップを埋める多言語代行：日本の生活ルールの相互理解を深めるため、ゴミ出し・騒音・契約内容などを多言語で丁寧に説明
24時間365日の安心： 夜間・休日も対応可能なため、現場の負担を最小限に抑えます
独自の審査ノウハウ： 70万件以上のデータに基づく独自の審査により、自社審査では対応が難しかった層の受け入れも可能にします
GTN Fair Lease サービスページ https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
約20年にわたる外国人支援実績を持つGTNの強み
GTNは創業以来約20年、一貫して外国人支援に特化し、住まい・通信・金融・就労など、外国人の日本生活を多角的に支えるサービスを提供してきました。本サービスでは、これまでに蓄積された70万件超のデータと、約20カ国の専門スタッフによる多言語サポートが、言語や文化の壁を越えた相互理解の基盤となり、GTNが賃貸借関係に介在することで、外国人受入れを一時的な対応ではなく、持続可能で安全な「信頼のインフラ」を構築します。
「GTN Fair Lease」を通じて、外国人が「日本に来てよかった」「日本で挑戦して良かった」と思える環境づくりに取り組み、外国人入居希望者とオーナー・不動産管理会社の安心に貢献してまいります。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：加藤
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
BEST-ESTATE.JP
https://www.best-estate.jp/ja/
GTN Fair Lease
https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
GTNコンシェルジュサービス
https://www.gtn.co.jp/business/realestate/gtn_concierge_service
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）はGTNグループが法人として借主となり、外国人入居に関わる対応を一括で担う新サービス「GTN Fair Lease」を全国で提供開始いたしました。
※GTN Fair Lease サービスページ： https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
「受け入れたい、でも不安」現場の声から生まれた賃貸経営の新たな選択肢「GTN Fair Lease」
日本に在留する外国人は年々増加し、過去最多を更新し続けています。一方で、言葉や文化の違いによる対応工数の増加や審査への不安から、「受け入れたい気持ちはあるが、体制が整っていない」と感じるオーナー・不動産管理会社の声は、特に地方を中心に根強く存在します。
本サービスは、こうした現場の課題を解決し、オーナー・不動産管理会社のリスクを軽減しながら、安心して外国人入居に向き合える「新たな選択肢」として誕生しました。
「GTN Fair Lease」は、GTNグループのGTNコンシェルジュサービス（GCS）が貸主からお部屋を賃借（マスターリース）し、外国人入居者に転貸契約（サブリース）を結ぶことで、個人契約によるGTNの家賃保証サービスを直接導入しない場合でも、外国人入居希望者への対応を円滑に進められる環境づくりを支援するサービスです。審査・多言語サポート・生活フォローなど、外国人受入れに必要なサポートをGTNグループ内で一気通貫に提供いたします。
「GTN Fair Lease」の仕組み
■ 「GTN Fair Lease」が提供する3つの価値
1. 不動産管理会社の実務負担を解消
本サービスは、不動産管理会社の既存の管理体制や収益構造を維持したまま、多言語による入居時のルール説明や日常的な相談窓口（GCS：GTNコンシェルジュサービス）をGTNが担当します。これにより不動産管理会社は本来のコア業務に集中でき、外国人対応による突発的な工数増加を防ぐことができます 。
2. 国籍に左右されない「適正家賃」と、GTNが借主となる「安心感」
約20年にわたり外国人の生活インフラを支えてきたGTNが借主となることで、家賃保証を超えた全方位的なサポートが可能になります 。入居者にとっては日本での信頼の証明となり、貸主にとっては「GTNが借りている」という安心材料となることで、国籍に左右されないフェアな賃貸借関係を実現します 。
3. 外国人専門の物件情報サイト「BEST-ESTATE.JP」との連携による集客力
GTNが運営する外国人専門の物件情報サイトと連携することで、世界中からの入居需要を効率よく取り込むことが可能です 。空室の稼働率向上と仲介売上の両立を強力に支援します 。
■ 安心・業務削減・集客が揃う「GTN Fair Lease」のポイント
現場の業務負荷を大幅に削減： 入居者からの生活相談・問い合わせ窓口をGTNが担当
言葉と文化のギャップを埋める多言語代行：日本の生活ルールの相互理解を深めるため、ゴミ出し・騒音・契約内容などを多言語で丁寧に説明
24時間365日の安心： 夜間・休日も対応可能なため、現場の負担を最小限に抑えます
独自の審査ノウハウ： 70万件以上のデータに基づく独自の審査により、自社審査では対応が難しかった層の受け入れも可能にします
GTN Fair Lease サービスページ https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
約20年にわたる外国人支援実績を持つGTNの強み
GTNは創業以来約20年、一貫して外国人支援に特化し、住まい・通信・金融・就労など、外国人の日本生活を多角的に支えるサービスを提供してきました。本サービスでは、これまでに蓄積された70万件超のデータと、約20カ国の専門スタッフによる多言語サポートが、言語や文化の壁を越えた相互理解の基盤となり、GTNが賃貸借関係に介在することで、外国人受入れを一時的な対応ではなく、持続可能で安全な「信頼のインフラ」を構築します。
「GTN Fair Lease」を通じて、外国人が「日本に来てよかった」「日本で挑戦して良かった」と思える環境づくりに取り組み、外国人入居希望者とオーナー・不動産管理会社の安心に貢献してまいります。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：加藤
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
BEST-ESTATE.JP
https://www.best-estate.jp/ja/
GTN Fair Lease
https://www.gtn.co.jp/business/realestate/rent-guarantor/agency/fairlease
GTNコンシェルジュサービス
https://www.gtn.co.jp/business/realestate/gtn_concierge_service