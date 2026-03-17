外国人支援のGTN、外国人受入れの実務負荷を、包括的に引き受ける新インフラ「GTN Fair Lease」を全国で展開











■ 「GTN Fair Lease」が提供する3つの価値1. 不動産管理会社の実務負担を解消本サービスは、不動産管理会社の既存の管理体制や収益構造を維持したまま、多言語による入居時のルール説明や日常的な相談窓口（GCS：GTNコンシェルジュサービス）をGTNが担当します。これにより不動産管理会社は本来のコア業務に集中でき、外国人対応による突発的な工数増加を防ぐことができます 。2. 国籍に左右されない「適正家賃」と、GTNが借主となる「安心感」約20年にわたり外国人の生活インフラを支えてきたGTNが借主となることで、家賃保証を超えた全方位的なサポートが可能になります 。入居者にとっては日本での信頼の証明となり、貸主にとっては「GTNが借りている」という安心材料となることで、国籍に左右されないフェアな賃貸借関係を実現します 。3. 外国人専門の物件情報サイト「BEST-ESTATE.JP」との連携による集客力GTNが運営する外国人専門の物件情報サイトと連携することで、世界中からの入居需要を効率よく取り込むことが可能です 。空室の稼働率向上と仲介売上の両立を強力に支援します 。■ 安心・業務削減・集客が揃う「GTN Fair Lease」のポイント現場の業務負荷を大幅に削減： 入居者からの生活相談・問い合わせ窓口をGTNが担当言葉と文化のギャップを埋める多言語代行：日本の生活ルールの相互理解を深めるため、ゴミ出し・騒音・契約内容などを多言語で丁寧に説明24時間365日の安心： 夜間・休日も対応可能なため、現場の負担を最小限に抑えます独自の審査ノウハウ： 70万件以上のデータに基づく独自の審査により、自社審査では対応が難しかった層の受け入れも可能にします