【エスパル仙台】東北初出店！福岡発の焼きパイとスイーツ専門店『onomatopee(オノマトペ)』4/3(金)オープン！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)東館2F伊達のこみち脇特設スペースに、4月3日(金)、株式会社thing(本社:福岡市南区)が運営する「onomatopee(オノマトペ)」が期間限定で東北初出店いたします。

【概要】

１ 期 間 2026年4月3日(金)～12日(日)

２ 時 間 エスパル仙台の営業時間に準じます。 ※予告なく変更となる可能性がございます

エスパル仙台の詳細はこちら :https://www.s-pal.jp/sendai/

【ブランドについて】

「焼きパイとお菓子 onomatopee(オノマトペ)」

焼きパイとお菓子 onomatopee(オノマトペ)は、2024年3月28日に誕生した焼きパイとスイーツの専門店です。福岡中心部から少し離れた木々に囲まれた閑静な住宅地に店を構え、フランスの伝統色「リエール(グリーン)」をテーマにした、贅沢で落ち着いた空間が特徴です。

コンセプトは「新しい視点で楽しみ、新しいコトに気づき続ける」。スイーツ＝甘いという固定概念にとらわれず、音・香り・見た目のシズル感といった多角的な視点でスイーツの魅力を体感してほしいという想いが込められています。onomatopee(オノマトペ)が展開する【KING CREAM PIE(キングクリームパイ)】&【miny pie(ミニーパイ)】の至福の“ザクザク食感“と、溢れる“とろけるクリーム”をお楽しみ下さい。

【商品紹介(一部)】

看板商品「キングクリームパイ」

バターをたっぷりと使用したパイ生地の両面をキャラメリゼしたパイに、自家製カスタードクリームをたっぷり詰めた看板商品。王冠をイメージしたチョコ漬けと、上品さを表す金色のシーリングチョコも象徴的です。

おやつや手土産にぴったり「ミニーパイ」

2024年10月に誕生した「ミニーパイ」はシェアして楽しむ新感覚スイーツ。サクッと軽やかな食感の中にとろけるクリームが詰まった小さなパイ。キングクリームパイの美味しさをそのまま小さく閉じ込めたような、ひと口サイズの“かわいい贅沢”です。自分でクリームを詰める体験型スタイルで、幅広い層から人気を集めています。小さくても満足感たっぷりの人気者をぜひ店頭でチェックしてください。

＜開催場所＞

＜エスパル仙台営業時間について＞※2026年3月16日(月) 現在

■日曜日～木曜日

ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■金・土・祝前日

ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)

エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■エスパル仙台に関するお問い合わせについて

TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00

◎本プレスリリースは、3月16日(月)時点の情報となります。

今後変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。