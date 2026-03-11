株式会社ヴェス、「Japan IT Week【春】ソフトウェア受託開発・開発支援展」に出展

株式会社ヴェス

ソフトウェアの第三者検証により企業の品質向上を支援する、株式会社Orchestra Holdingsの子会社である株式会社ヴェス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 慶郎、以下ヴェス） は、2026年4月8日（水）から10日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「Japan IT Week【春】ソフトウェア受託開発・開発支援展」に出展することをお知らせいたします。

ヴェスは20年以上にわたりソフトウェアの第三者検証サービスを提供し、開発現場における品質向上を支援してまいりました。

近年では、ソフトウェア品質に求められる要素が拡大し、セキュリティ対応や非機能品質の重要性も高まっています。ヴェスではこれまで培ってきた知見をもとに、EUサイバーレジリエンス法（CRA）への対応を見据えた品質・セキュリティ対策の支援にも取り組んでいます。また、生成AIを活用したテスト自動化など、開発現場の効率化と品質向上の両立を目指した新たな取り組みも推進しています。

本展示では、ソフトウェアテスト支援、セキュリティ診断、CRA対応支援など、製品品質とセキュリティ強化を支援する各種サービスをご紹介するとともに、開発現場の課題に関するご相談も承ります。

■展示内容

1.ソフトウェアテスト支援

・テスト計画・設計・実行までの総合的なテスト支援

・上流工程からの品質作り込み支援

・テスト自動化導入サポート

2. セキュリティサービス

・脆弱性診断を含む多様なセキュリティ診断

・EUサイバーレジリエンス法（CRA）対応支援

・SBOM導入・運用に関するデモ展示

3. ヴェスグループによる包括的支援

・グループ連携による開発・品質検証・セキュリティの統合支援

・株式会社ケーウェイズが提供するRFID製品の実機展示

■開催概要

展示会名：Japan IT Week【春】ソフトウェア受託開発・開発支援展

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東 1～3、7、8ホール、西 1～4ホール

弊社出展ブース： 西2ホール【W9-10】

主催者： RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

来場登録： https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607360485958555-QGD

株式会社ヴェスについて

株式会社ヴェスは、ソフトウェアテスト・品質保証を中核とし、ソフトウェア開発の現場に寄り添った品質向上支援を行ってきました。

近年では、セキュリティ品質や製品セキュリティ分野にも領域を拡大し、ソフトウェア品質とセキュリティの両面から、企業の持続的な製品価値向上を支援しています。

企業名：株式会社ヴェス

代表者：代表取締役 中村 慶郎

所在地：［東京本社］東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8階

設立：2003年7月1日

事業内容：ソフトウェア品質検証事業、ソフトウェア開発事業

URL：https://www.ves.co.jp/