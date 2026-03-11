スタジオインディ、大学生協事業連合と公式提携

株式会社スタジオインディ

関東・関西・名古屋の全国14店で就活証明写真スタジオ「スタジオインディ(https://studioindi.jp/)」を運営する株式会社スタジオインディ(https://studioindi.co.jp/)（東京都新宿区）は、大学生の福利厚生を担う生活協同組合連合会大学生協事業連合（所在地：東京都杉並区、以下 大学生協事業連合）と、大学生協組合員の就活支援を目的とした業務提携を締結いたしました。

本提携により、スタジオインディが展開する就活証明写真の撮影サービスと、大学生協事業連合が持つ強固なキャンパスネットワークを融合させ、大学生協組合員の就活支援サービスを提供してまいります。

■ 提携の背景と目的

近年、新卒採用市場では「就職活動の早期化」が一段と加速しています。インターンシップの重要性が高まり、早い段階から選考が進む中で、準備不足や情報の格差により苦戦を強いられる就活生が増加しております。こうした厳しい状況に置かれた就活生に対し、「少しでも質の高い支援サービスを届け、一歩踏み出す力になりたい」という想いから、全国のキャンパスに強固なネットワークを持ち、学生生活を身近で支える存在である大学生協事業連合と手を取り合うことで、情報が届きにくい学生も含めた幅広い層へご支援ができると考え、本提携に至りました。

本提携により、スタジオインディが持つ専門的な就活ノウハウや撮影サービスと、大学生協事業連合が持つ学生との信頼関係を融合させ、どの大学に在籍していても、激化する選考を乗り越えるための最適なサポートをシームレスに受けられる環境を構築し、多くの学生のキャリア形成に貢献してまいります。

■ 両組織について

大学生協事業連合

大学生協事業連合(https://www.univ.coop/)は、全国の大学生活協同組合（大学生協）を支える“共同事業組織”です。各大学生協がキャンパスで提供する学生・教職員の大学生活を支えるサービスの共同仕入れや企画、サービス開発、運営支援を担当しております。主な事業として、購買事業、書籍事業、食堂（フードサービス）事業、旅行サービス事業、学びと成長支援事業（就活サポート含む）、住まい（リビング）事業を行っています。

━ [大学生協名] 概要 ━━━

名称：大学生協事業連合

本部所在地：東京都杉並区和田3-30-22 大学生協杉並会館

代表者：代表理事 理事長 楜澤 能生

事業内容：大学生の福利厚生、店舗・食堂運営、共済事業

URL：https://www.univ.coop/

スタジオインディ

スタジオインディは、就活証明写真スタジオとして関東・関西・名古屋の全国14店を展開しています。「写真で誰かの挑戦を応援する」をモットーに、撮影技術とDXによって個人・法人の課題解決を行う写真スタジオです。単一個人×人物写真の撮影に特化した撮影サービスを提供しています。

━ [株式会社スタジオインディ] 概要 ━━

名称：株式会社スタジオインディ

本部所在地：東京都新宿区新宿三丁目22番11号

代表者：代表取締役 八本愛美

事業内容：就活証明写真撮影サービス

URL：https://studioindi.jp/

提供する就活写真の撮影サービス

◯スタジオインディ就活写真(https://studioindi.jp/)

就活や転職者の証明写真を撮影しております。

◯スタジオインディエアライン(https://airline.studioindi.jp/)

客室乗務員(CA)やグランドスタッフ(GS)やパイロットなど、航空業界を志望される方の就活証明写真を撮影しております。全身撮影にも対応しております。

サービス利用者の声

◯利用者インタビュー(https://studioindi.jp/user_interview/)

実際にスタジオインディで撮影されたお客様の写真を実例掲載しております。

◯寄せられたお客様の声(https://studioindi.jp/review)

利用されたお客様から寄せられた生の声を掲載させていただいております。

全国14箇所のスタジオの所在地関東のスタジオ(9店）

新宿店(https://studioindi.jp/access/shinjuku/)（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-22-11 新宿ＲＳビル６階）

池袋駅前店(https://studioindi.jp/access/ikebukuro/)（〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目１１番４号 大和ビル８階）

渋谷店(https://studioindi.jp/access/shibuya/)（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目28-4 井門ビル9階）

横浜店(https://studioindi.jp/access/yokohama/)（〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目１３－１０ 第２ニューヨコハマビル４階）

東京駅前店(https://studioindi.jp/access/tokyo/)（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目4-11 竹本ビルディング４０２）

大宮駅前店(https://studioindi.jp/access/omiya/)（〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目９６ 岩井ビル５階）

船橋駅前店(https://studioindi.jp/access/funabashi/)（〒273-0005 千葉県船橋市本町２丁目２ー７ 船橋本町プラザ６階）

町田店(https://studioindi.jp/access/machida/)（〒194-0013 東京都町田市原町田６丁目１８－１３ サニーサイドビル5-B）

八王子店(https://studioindi.jp/access/hachioji/)（〒192-0082 東京都八王子市東町１－１４ 橋完ビル３階Ｆ室）

関西のスタジオ(4店)

大阪梅田店(https://studioindi.jp/access/osaka-umeda/)（〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１０－１０ 芝田グランドビル 1003）

天王寺あべの店(https://studioindi.jp/access/osaka-tennojiabeno/)（〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目１－１０ 竹澤ビル７階）

京都四条烏丸店(https://studioindi.jp/access/kyoto-shijoukarasuma/)（〒600-8072 京都府京都市下京区綾材木町１９９ SAKIZO堺町ビル3F）

神戸三宮店(https://studioindi.jp/access/kobe/)（〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目３－５ グリーンシャポービル５１１号）

名古屋のスタジオ(1店)

名古屋栄店(https://studioindi.jp/access/nagoya/)（〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－１４ セントラル錦ビル１０階B号）

