Valuence INFINITIES×UMAMI BURGER 期間限定コラボメニューを3月13日から有明ガーデン店で販売！
INFINITIES プロデュースハンバーガー売上対抗戦「うまみの陣」を開催
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」と、株式会社UMAMI BURGER JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：海保 達洋）が展開する人気ハンバーガーショップ「UMAMI BURGER」は、昨年に続きコラボレーション企画を実施いたします。昨年の好評を受け、今年はさらにパワーアップ。D.LEAGUE 25-26 SEASON ROUND.7、ROUND.8の期間限定で、3月13日（金）からスペシャルメニューをUMAMI BURGER 有明ガーデン店にて販売いたします。
D.LEAGUE 25-26 SEASON終盤戦を盛り上げるスペシャルフード企画！昨年好評のコラボがさらにパワーアップし、新開発チキンパティを含む完全オリジナルメニューで売上対抗戦を開催！
Valuence INFINITIESは、ダンスを通じて新たな価値や体験を創造することを目指しています。
このたび、D.LEAGUE 25-26 SEASONの佳境を迎えるROUND.7およびROUND.8をさらに盛り上げるべく、エンターテインメントと“食”を融合させたスペシャル企画、Valuence INFINITIES プロデュースハンバーガー売上対抗戦「うまみの陣」を開催いたします。
メンバーを「ヘルシーズ」と「ジャンキーズ」の2チームに分け、それぞれがプロデュースしたオリジナルバーガーとサイドメニューを販売。販売個数で勝敗を競う期間限定のバトル企画として、ファンの皆さまと一体となってお楽しみいただける内容となっております。
店頭でしか味わえない期間限定メニューを、ぜひこの機会にお楽しみください。
チーム紹介・メニュー詳細
＜ヘルシーズ＞
メンバー：RYOGA、MAKO、LÓN、TSUKKI、HIRO10、HARUYA
■アボカドチキンバーガー
販売価格：1,680円（税込1,848円）
使用食材：チキンパティ、トマト、レタス、アボカド、豆乳アボカドソース
本企画のために初めて開発されたチキンパティを使用。今後のグランドメニュー導入も検討されている注目の新パティです。アボカドと豆乳ベースの特製ソースで、ヘルシーながら満足感のある一品に仕上げました。
■ スイートフライ メープルマスタードディップ
販売価格：780円（税込858円）
スイートポテトをディップスタイルで楽しむ、ヘルシーをテーマにした商品。メープルの甘みとマスタードのアクセントが絶妙なバランスを演出します。
＜ジャンキーズ＞
メンバー：SEIYA、NAOKI、MASSA、KEIN、MAiKA、TATSUKI、REN
■デミグラススマッシュバーガー
販売価格：1,780円（税込1,958円）
使用食材：タルタルソース、デミグラスソース、アメリカンチーズ、オニオンストリングス、フライドエッグ、ブラックペッパー、ネギ
“町の洋食屋さんのハンバーグ定食”をイメージした一品。モッツァレラチーズの代わりにタルタルソースを使用することで味に変化を持たせ、サクサクに揚げたオニオンストリングスが食感のアクセントに。ハンバーガー定食を“縦に”楽しむ、ボリューム満点のメニューです。
■スイートチリチーズワッフルフライ
販売価格：880円（税込968円）
スイートチリソースとチェダーチーズを組み合わせた、満足感のあるポテトメニュー。ジャンキーズらしいパンチのある味わいが特徴です。
※ハンバーガー単品の価格です。表示価格より若干変動する場合がございます。
※サイドメニュー・ドリンクは別料金となります。
※デザインはイメージです。
ノベルティ情報
本企画限定のオリジナル特典もご用意いたします。
・オリジナルリストバンド
・オリジナルトレーディングカード
※配布条件・枚数には限りがございます。詳細は別途ご案内いたします。
※トレーディングカードのみを追加でご希望の場合は、コラボバーガーにかかわらず、ドリンクやサイドメニューを含む合計1,200円（税込）以上ご注文いただいた際に、1枚追加可能です。
販売概要
・販売期間：第一弾 ヘルシーズ商品販売：3月13日（金）〜 3月26日（木）
第二弾 ジャンキーズ商品販売：4月23日（木）〜 5月6日（水）
・販売店舗：UMAMI BURGER 有明ガーデン店
・販売数量：数量限定（なくなり次第終了）
今後もValuence INFINITIESは、ダンスの枠を越えたさまざまなパートナー企業との共創による新たな価値創出を通じて、ファンや地域の皆さまにワクワクする体験をお届けしてまいります。
■Valuence INFINITIES
BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。
ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。
4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■株式会社UMAMI BURGER JAPAN 概要
・設立：2016年8月
・代表者：代表取締役 海保 達洋
・本社所在地：東京都渋谷区神宮前3-35-19 バティマンイケダ 3F
・事業内容：主に日本におけるUMAMI BURGERレストランの運営とフランチャイズ運営
・HP：https://www.umamiburgerjapan.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
