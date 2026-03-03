Angelbird、Nintendo Switch 2向け microSD Express「GO SWITCH」512GB/1TBを先行発売 / 銀座十字屋ディリゲント事業部
次世代ゲーム体験を、制限なく
Nintendo Switch 2TM 向け。
高速ロードと安定動作で、長時間プレイを支える microSD Express カード。
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部は、オーストリアのプロフェッショナル向けストレージブランドAngelbird Technologies GmbH（以下Angelbird）の、Nintendo Switch 2TM 向けメモリーカード「GO SWITCH microSD Express」（512GB ／ 1TB）を、2026 年2月27日（金）より、全国のヨドバシカメラにて先行発売いたしました。
本製品は、Nintendo Switch 2TM が採用するmicroSDXCTM Express（PCIe Gen3x1 ／ NVMe）規格に対応した高速ストレージです。最大読出速度930MB/s、最大書込速度800MB/s に加え、持続書込速度は1TB モデルで最大700MB/s、512GB モデルで最大300MB/s を実現。ゲームの起動やロード時間の短縮に加え、大容量タイトルのインストールやアップデート時も、快適なゲーム体験を提供します。
GO SWITCH microSD Express 概要
GO SWITCH microSD Express は、従来のmicroSD UHS-I カードを大きく上回る転送性能を実現するmicroSD Express 規格を採用しています。PCIe およびNVMe テクノロジーにより、Nintendo Switch 2TM における大容量ゲームデータの保存、頻繁なアップデート、セーブデータの書き換えをスムーズに行うことが可能です。
また、Angelbird 独自のStable StreamTM テクノロジーにより、カード容量全域にわたって読み出し・書き込み性能を安定して維持。長時間のゲームプレイや連続したデータアクセス時でも、パフォーマンス低下を抑え、安定した動作を支えます。
GO SWITCH microSD Express 主な特長
Nintendo Switch 2TM 向け設計
Nintendo Switch 2TM のmicroSD Express 対応仕様に最適化。次世代ゲーム体験に求められる高速性と安定性を両立しています。
高速・安定した転送性能
最大読出速度930MB/s の高速転送を実現。ゲームの起動やロード、プレイ中のデータ読み込みがスムーズに行えるため、快適なゲームプレイ体験を提供します。
ゲーミングに最適な読み出し性能
ゲーム体験において重要となる読み出し性能を重視し、512GB ／ 1TB のいずれのモデルでも高速な読み出し速度を確保。ロード時間の短縮やスムーズなプレイを実現します。
高い耐久性と信頼性
防水、耐衝撃、防塵、X 線保護、防磁仕様、耐温度性、ESD（静電気）保護に対応。携帯型ゲーム機での長時間使用や持ち運びにも配慮
した設計です。
ステッカーフリー設計
ステッカーを排した設計により、機器内部への付着トラブルを回避。放熱にも配慮しています。
GO SWITCH microSD Express 仕様
タイプ：microSD Express
容量：512 GB | 1 TB
サイズ：（幅・奥行・高） 11 × 1 × 15 mm / ～0.25 g
インターフェース：PCIe Gen3x1 ／ NVMe ／ UHS-I
最大読出速度：930 MB/s *?
最大書込速度：800 MB/s *?
持続読出速度：800 MB/s *?
持続書込速度：512 GB - 300 MB/s、1 TB - 700 MB/s *?
消費電力：UHS-I モード：3.3 V (2.7 V ～ 3.6 V) / PCIe / NVMe モード：1.8 V (1.7 V ～ 1.95 V)
機能：電力管理、EDC（誤り検出符号）、ECC（誤り訂正符号）、ESD（静電気保護）
認証：CE、RoHS、 FCC、 UKCA、 RCM、REACH
動作環境温度・湿度：0 °C - 60 °C | ~ 95 %（結露なしで）
内容物：GO SWITCH microSD Express
パッケージサイズ（幅・奥行・高） 83 x 6 x 120 mm | ~ 9 g
保証：3 年間の限定保証
*? 記載の速度は社内テストに基づいています。実際の転送速度および容量は、システムハードウェアやその他の要因によって異なる場合があります。
*? 記載の速度は社内テストに基づいています。実際の転送速度および容量は、システムハードウェアやそ
の他の要因によって異なる場合があります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
Nintendo Switch 2TM 向け。
高速ロードと安定動作で、長時間プレイを支える microSD Express カード。
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部は、オーストリアのプロフェッショナル向けストレージブランドAngelbird Technologies GmbH（以下Angelbird）の、Nintendo Switch 2TM 向けメモリーカード「GO SWITCH microSD Express」（512GB ／ 1TB）を、2026 年2月27日（金）より、全国のヨドバシカメラにて先行発売いたしました。
本製品は、Nintendo Switch 2TM が採用するmicroSDXCTM Express（PCIe Gen3x1 ／ NVMe）規格に対応した高速ストレージです。最大読出速度930MB/s、最大書込速度800MB/s に加え、持続書込速度は1TB モデルで最大700MB/s、512GB モデルで最大300MB/s を実現。ゲームの起動やロード時間の短縮に加え、大容量タイトルのインストールやアップデート時も、快適なゲーム体験を提供します。
GO SWITCH microSD Express 概要
GO SWITCH microSD Express は、従来のmicroSD UHS-I カードを大きく上回る転送性能を実現するmicroSD Express 規格を採用しています。PCIe およびNVMe テクノロジーにより、Nintendo Switch 2TM における大容量ゲームデータの保存、頻繁なアップデート、セーブデータの書き換えをスムーズに行うことが可能です。
また、Angelbird 独自のStable StreamTM テクノロジーにより、カード容量全域にわたって読み出し・書き込み性能を安定して維持。長時間のゲームプレイや連続したデータアクセス時でも、パフォーマンス低下を抑え、安定した動作を支えます。
GO SWITCH microSD Express 主な特長
Nintendo Switch 2TM 向け設計
Nintendo Switch 2TM のmicroSD Express 対応仕様に最適化。次世代ゲーム体験に求められる高速性と安定性を両立しています。
高速・安定した転送性能
最大読出速度930MB/s の高速転送を実現。ゲームの起動やロード、プレイ中のデータ読み込みがスムーズに行えるため、快適なゲームプレイ体験を提供します。
ゲーミングに最適な読み出し性能
ゲーム体験において重要となる読み出し性能を重視し、512GB ／ 1TB のいずれのモデルでも高速な読み出し速度を確保。ロード時間の短縮やスムーズなプレイを実現します。
高い耐久性と信頼性
防水、耐衝撃、防塵、X 線保護、防磁仕様、耐温度性、ESD（静電気）保護に対応。携帯型ゲーム機での長時間使用や持ち運びにも配慮
した設計です。
ステッカーフリー設計
ステッカーを排した設計により、機器内部への付着トラブルを回避。放熱にも配慮しています。
GO SWITCH microSD Express 仕様
タイプ：microSD Express
容量：512 GB | 1 TB
サイズ：（幅・奥行・高） 11 × 1 × 15 mm / ～0.25 g
インターフェース：PCIe Gen3x1 ／ NVMe ／ UHS-I
最大読出速度：930 MB/s *?
最大書込速度：800 MB/s *?
持続読出速度：800 MB/s *?
持続書込速度：512 GB - 300 MB/s、1 TB - 700 MB/s *?
消費電力：UHS-I モード：3.3 V (2.7 V ～ 3.6 V) / PCIe / NVMe モード：1.8 V (1.7 V ～ 1.95 V)
機能：電力管理、EDC（誤り検出符号）、ECC（誤り訂正符号）、ESD（静電気保護）
認証：CE、RoHS、 FCC、 UKCA、 RCM、REACH
動作環境温度・湿度：0 °C - 60 °C | ~ 95 %（結露なしで）
内容物：GO SWITCH microSD Express
パッケージサイズ（幅・奥行・高） 83 x 6 x 120 mm | ~ 9 g
保証：3 年間の限定保証
*? 記載の速度は社内テストに基づいています。実際の転送速度および容量は、システムハードウェアやその他の要因によって異なる場合があります。
*? 記載の速度は社内テストに基づいています。実際の転送速度および容量は、システムハードウェアやそ
の他の要因によって異なる場合があります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343024/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ