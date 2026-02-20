はくだけでまっすぐ美脚が叶う磨きぬいた美シルエットパンツ！「バレリーナパンツ®」から着まわし力抜群の春の新色が登場！































■脚がまっすぐバレリーナのように美しく見える「バレリーナパンツ®」の新色で春を彩る2023年9月に販売を開始した「バレリーナパンツ®」は、「バレリーナのようにまっすぐ伸びた美脚」というコンセプトのもと、快適なはき心地とスタイルアップも叶えるアイテムです。テーパード・ワイドの2タイプを展開しており、多くのお客様からご支持をいただいております。この度、春の新色としてテーパードからはどんなアイテムとも相性抜群のグレー、ワイドからは春の訪れを感じさせる雰囲気のピンク、ニュアンスカラーのグレージュの計3色が登場。さらに着まわしの幅が広がるカラー展開に進化しました。本商品は、パンツ専門工場ならではの繊細な立体縫製技術とアイロンワークにより、脚のラインを拾わない美しいシルエットを可能にしたアイテムで、シルエットの美しさはもちろんのこと、ビジネスウェア専門店のAOKIならではの“程よいきちんと感”も併せ持った万能アイテムです。テーパード・ワイドの両タイプに施したセンタークリースは一般的なプレスではなく、パンツの裏側に特殊な樹脂を流し込んで形成する加工を施しており、きれいな折り目が持続します。また、忙しいビジネスパーソンにうれしい機能として洗濯後のアイロンの手間がほぼ不要で、いつでもきちんと感を演出することができるため、ビジネスシーンでも安心してご着用いただけます。さらに、はき心地にもこだわって企画しており、ストレッチの効いた素材とウエストの一部分をゴム仕様にすることで窮屈感が少なく、着席時の締め付けなどを軽減しストレスなくご着用いただけます。AOKIでは今後も、お客様のライフシーンに寄り添う商品の企画・開発に力を尽くしてまいります。MeWORK バレリーナパンツ®商品概要■バレリーナパンツ® 商品特長，泙辰垢阿れいな脚を叶える立体縫製技術とアイロンワークパンツ専門工場ならではの繊細な立体縫製技術とアイロンワーク（プレス）により、脚のラインを拾わずまっすぐに見せてくれるシルエットを実現。はくだけでまっすぐ伸びるきれいな脚を演出します。▲咼献優好掘璽鵑砲佞気錣靴いちんと感のある一着センタークリースにより「きちんと感」を演出。特殊な樹脂を流し込む加工を施しているため折り目が維持されるため、ビジネスの場面でも安心してご着用いただけます。さらに、センタークリースが縦のラインを強調することで、正面から見ても脚をスラっとまっすぐ見せる効果も。▲ヒップ〜膝裏・膝〜裾にかけてかかる程よいS字カーブ（左）、きちんと感を演出する折り目加工を施したクリースライン（右）はいているときも、お手入れ時もストレスフリーな一着ストレッチ性の高い素材とウエストの一部分をゴム仕様にすることで、楽なはき心地を実現。さらに、ご自宅の洗濯機で洗濯可能なうえ、シワになりにくい素材のため、お手入れも簡単で忙しいビジネスパーソンに嬉しいアイテムです。※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。