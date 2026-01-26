¡ÖPasta de Snack¡Ê¥Ñ¥¹¥¿ ¥Ç ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿·¥Õ¥ìー¥ÐーÅÐ¾ì¡ªÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¿Ê²½¡ÖPasta de Snack 06 ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡õ¥Á¥ê¡×2·î2Æü¿·È¯Çä
³Á¤Î¼ï¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ²Û¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÀ½Â¤¤¹¤ë°¤Éô¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô¹¬ÌÀ)¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½Â¤¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥Õ¥é¥¤¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖPasta de Snack¡Ê¥Ñ¥¹¥¿¥Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥·ー·Ï¥Õ¥ìー¥Ðー¡ÖPasta de Snack 06 ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯&¥Á¥ê¡×¤ò2·î2Æü¤ËÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.abeko.co.jp/?pid=190030559
¡ÚPasta de Snack¥·¥êー¥º¤Ë¿·¥Õ¥ìー¥ÐーÅÐ¾ì¡ª¡Û
¿·¾¦ÉÊ¡ÖPasta de Snack 06 ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡õ¥Á¥ê¡×¤Ï¡¢¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¸¥Ã¥ê·¿¡ÊÍæÀû¾õ¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥¹¥¿¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤äÉý¹¤¤°ûÎÁ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄêÈÖ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ò²Ã¤¨¡¢Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPasta de Snack¤È¤Ï¡Û
¢£ ¥Ñ¥¹¥¿¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼ÒÀ½Â¤
¥Ç¥å¥é¥à¾®Çþ¤Î¥»¥â¥ê¥Ê¡ÊÁÆ¤Ó¤Ê´¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸ÃÏ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¥Õ¥é¥¤¹©Äø¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥é¥¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿³ú¤ß±þ¤¨¤È¡¢·Ú¤¹¤®¤º½Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀÈ´·²
¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¸¥Ã¥ê·¿¤ÈÇ»¤¤ÌÜ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÍÎ¼ò¤«¤é¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤°ûÎÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç5¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¼ò¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥Õ¥Ã¥¯·ê
Pasta de Snack¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï33mm¤Î¥Õ¥Ã¥¯·êÉÕ¤ÂÞ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤Ê¤·¤Ç»Ø¤Ë³Ý¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤ó¤À¤ê¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
³°Áõ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á´5¼ïÎà¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÎÉþ¤ä·¤¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¿§¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â¤´Äó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤É¤¦¤¾¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡¡Pasta de Snack 06 ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡õ¥Á¥ê
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2026Ç¯2·î2Æü¡¡¡¡
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡30g
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¡¡162±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¾ÞÌ£´ü´Ö¡¡¡¡¡§¡¡120Æü
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡¡¡§¡¡Á´¹ñ¥¹ー¥Ñー¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°¤Éô¹¬À½²ÛÄ¾ÇäÅ¹¡¢°¤Éô¹¬À½²ÛEC¥µ¥¤¥È
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ °¤Éô¹¬À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô¾å¥Î»³4-8-16
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°¤Éô ¹¬ÌÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1964Ç¯(¾¼ÏÂ39Ç¯)5·î6Æü
URL¡¡¡¡¡§ https://www.abeko.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÊÆ²Û¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÀ½Â¤