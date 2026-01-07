AEOラボを運営する株式会社bon（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：小川 力也）は、全国の就業者4,000名を対象に、LLMO／AIO／AEO対策の実態に関する調査を実施しました。

調査概要

・現在LLMO／AIO／AEO対策を実施している人は、製造業・情報通信業に多く、一方でインフラ・教育・一次産業などではまだ少数にとどまる

・累積投資額は、100万円以上～2,000万円未満に約6割、2,000万円以上にも約4分の1が分布し、数百万円～数千万円規模の投資が中心

・対策の成果に「満足している」と回答した人は約6割で、その多くが100万～5,000万円規模の予算を投じている

・対策を実施していない理由の最多は「LLMO／AIO／AEO対策を知らない」（24.3％）で、「効果が分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」など情報・相談先の不足も上位に挙がった

1.調査概要

調査名称：LLMO/AEO/AIO対策の実施について 2025

調査期間：2025年11月11日 ～ 2025年11月11日

調査方法：インターネットアンケート調査（Freeasy）

調査対象：日本全国の22～60歳の男女 有職者

（会社員〔正社員・契約・派遣〕、経営者・役員、公務員、自営業、医師・医療関係者 など）

対象業種：農業・林業・漁業・鉱業、建設業、製造業、情報通信業、金融・証券・保険業、不動産業、サービス業、運送・輸送業、電気・ガス・水道業、商社・卸売・小売業、医療・福祉、教育業、出版・印刷業、メディア・マスコミ・広告業、調査業・シンクタンク など

有効回答数：4,000名

調査主体：株式会社bon

2.調査結果

LLMO／AIO／AEO対策を現在実施しているのは、製造業・情報通信業がリード





現在「LLMO／AIO／AEO対策を実施している」と回答した層だけに絞って業種を見ると、製造業が約3割、情報通信業が約1.5割を占め、両者で全体のほぼ半数となりました。

続いて、サービス業、商社・卸売・小売業、医療・福祉などが続いています。一方で、インフラ関連、教育、一次産業などは回答割合が比較的少なく、業種によってLLMO／AIO／AEO対策の実施状況に差があることが分かりました。

AI対策への投資額は「100万～2,000万円台」に集中





現在LLMO／AIO／AEO対策を実施していると回答した方に累積の投資額をうかがったところ、100万円以上～2,000万円未満の範囲の全体の約6割が集中していることが分かりました。一方で、0～100万円未満はいわゆる「スモールスタート」が約1割ほど見られました。

また、2,000万円以上を投じている層も合計で約4分の1となっており、LLMO／AIO／AEO対策に対して数百万円～数千万円規模の投資を行っている企業も少なくない結果となりました。

LLMO／AIO／AEO対策の成果に「満足」と答えたのは約6割





「対策について、満足のいく結果は出ましたか？」の設問では、約6割が「満足している」、3割強が「満足していない」という結果でした。取り組み全体としては前向きに評価されておりつつも、期待とのギャップを感じている層も一定数いることが分かります。

一方で、期間や施策の範囲が限定的な場合は効果を評価しきれず、「まだ満足とまでは言えない」と感じるケースも残っており、AI対策はやる／やらないだけでなく、どの程度の規模と設計で進めるかが鍵になることが示されています。

満足している人の予算帯は100万円以上～5,000万円未満の範囲でおよそ7割強





上記グラフは「満足している」と回答した人の予算帯内訳になります。最も多いのは500万円以上～1,000万円未満（22％）で、次いで1,000万円以上～2,000万円未満（18％）、100万円以上～500万円未満・2,000万円以上～5,000万円未満（いずれも16％）が続きます。

これらを合計すると、100万円以上～5,000万円未満の範囲でおよそ7割強を占めており、満足している人の多くが「数百万円～数千万円規模」の投資を行っていることが分かります。一方で、0～100万円未満は9％、5,000万円以上のレンジはあわせて約2割となっており、少額で試しているケースから、1億円以上投資しているケースまで、満足層の中でも予算規模には一定の幅があることが数字から読み取れます。

LLMO／AIO／AEO対策を始められない最大の理由は「どんな対策なのかイメージできない」





「LLMO／AIO／AEO対策を実施していない理由は何ですか？」（複数回答）の回答で、最も多かったのが「LLMO／AIO／AEO対策を知らない」（24.3％）でした。次いで「効果が分からない」（14.2％）、「まだ様子を見たい」（11.6％）、「必要性を感じない」（11.2％）と続き、「内容がよく分からない/本当に必要か判断しきれない」という情報不足・判断材料不足が、大きなハードルになっていることが分かりました。

また、「どこに相談すれば良いか分からない」（10.1％）、「業者を信用できない」（6.6％）といった回答も目立ちました。対策の必要性は感じつつも、経営目線で相談できる相手がいないことへの不安や、「価格が高い」（8.2％）といったコスト面の懸念が、着手をためらう要因になっているようです。

3.AI検索時代の「判断材料」を増やしていくために

今回の調査からは、LLMO／AIO／AEO対策に取り組む企業が一部の業種から着実に広がりつつある一方で、「対策そのものを知らない」「効果や必要性が分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」といった理由から、まだ一歩を踏み出せていない層も多いことが見えてきました。

AI検索や生成AIの影響が大きくなるなかで、対策を検討する経営層にとっては、一般論だけでなく、実際の現場で得られたデータや検証結果にもとづいた判断材料がますます重要になっていくと考えています。

株式会社bonでは、「AEO×制作」を軸にAI検索を踏まえたサイトリニューアルやコーポレートサイト・オウンドメディアの構築支援を行っています。文献や海外トレンドを追うだけでなく、クライアント現場での実験や検証から得られた一次情報を整理しながら、今回の調査結果をはじめとした知見を今後も発信していく予定です。

ナレッジメディア「AEOラボ」について

メディア名：bonのAEOラボ

URL：https://aeolabo.boninc.co.jp/

運営会社：株式会社bon（https://boninc.co.jp/）

テーマ：AI検索時代のWeb最適化とAEO／LLMO／AIO対策主なコンテンツ：

・AI検索・AEOに関する基礎解説や最新トレンドの整理

・サイト構造やコンテンツがAI検索に与える影響の検証レポート

・構造化マークアップや情報設計など、実務に落とし込むためのノウハウ記事

AEOラボは株式会社bonが中心となり、AI検索・AEOの基礎解説や最新トレンドの整理に加え、構造化マークアップや情報設計といった実務寄りのノウハウを中心に発信しています。クライアントワークでの知見も織り交ぜながら、LLMO／AIO／AEO対策について「まずは理解したい」「自社でできることから始めたい」という方に役立つ情報提供を目指しています。