『Bridal Fair』12月27日(土) - 1月12日(月) アイプリモ全店舗にて開催
ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、2025年12月27日(土) ‐ 2026年1月12日(月)に『ブライダルフェア』を開催いたします。本フェアでは、期間中、アイプリモ全店舗にてブライダルリングをご購入の方にアイプリモのオリジナルノベルティ、「ジュエリークロス」または「婚姻届」をプレゼントいたします。この時期、厳選された特別なダイヤモンドを数多く取り揃え、豊富なデザインバリエーションの中からお選びいただくことができます。ぜひこの機会にお近くの店舗にてお気軽にご相談ください。
Bridal Fair
https://www.iprimo.jp/news/news_2025/30241.html
【Bridal Fair詳細】
期間中、ブライダルリングをご購入の方へ「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。
■期間
2025年12月27日(土) ‐ 2026年1月12日(月)
■プレゼント
選べるオリジナルノベルティ：「ジュエリークロス」または「婚姻届」
※数量限定・なくなり次第終了
※オンラインショップは対象外
【来店予約特典】
ブライダルフェア期間中、アイプリモ公式WEBサイトより土日祝日の午前中(～13:00)にブライダルリング(婚約指輪・結婚指輪)のご予約をいただいた方へ、ご来店特典としてJCBギフト券をプレゼントいたします。
PRIMO QUALITY DIAMOND
一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を
ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。
https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html
■パーソナルハンド診断(R)
アイプリモの“特別な体験”
生涯ともに身に着けていく結婚指輪。幸せの象徴であるからこそ、いちばん似合う結婚指輪を見つけてほしい。そんな思いから提供しているのが「パーソナルハンド診断(R)」。ジュエリーコーディネーターの資格を持つプロのスタッフが、おふたりの好みを整理。さらに専用計測ツールを用いたハンド診断によって、“本当に似合う“おすすめリングをご提案します。
https://www.iprimo.jp/personal_hand/
■ブライダルリング専門店「アイプリモ」
ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。
https://www.iprimo.jp/
店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/
婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/
結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/
アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/
■プロポーズ準備室
https://www.iprimo.jp/propose/
■会社概要
商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社
創立 ：1999年4月15日
本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F
TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269
代表者 ：代表取締役 澤野 直樹
資本金 ：1億円
総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2025年11月末時点）
事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売
URL ： https://www.primoghd.co.jp/ja/index.htm