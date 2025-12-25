オズマ株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西村 直也)は、発火リスクが少ない準固体リチウムイオン電池を採用した準固体モバイルバッテリー5,000mAh 最大出力22.5W「SSLCM50-CCWS/BL/GR/PK」を発売いたしました。





◯製品特徴

・発火リスクが少ない準固体リチウムイオン電池を採用しました。

リチウムイオン電池は、電解質の中にあるリチウムイオンが正極(＋)と負極(ー)の間を移動することで充放電を繰り返す仕組みです。

従来のリチウムイオン電池は、電解質が灯油並みに可燃性のある液体が使用されています。

そのため、電池内部でショートを起こした際に可燃性の電解質に着火し発火が起こります。

準固体リチウムイオン電池は、電解質の液体含有量が少ない固体に近いゲル状なので電池内部でショートを起こした場合でも発火のリスクが大幅に低減します。





・コンパクトで長く使えるロングライフ設計です。

薄さが8.9mmと小型で充放電回数約2,000回(使用環境などにより異なります)で、従来のリチウムイオン電池に比べて長くご使用いただけます。





・急速充電対応で急なバッテリー切れにも安心です。

USB Type-C 1ポート(入・出力対応)を搭載し、最大出力22.5Wまで対応しています。

※最大出力22.5Wは、HUAWEI機器にのみ対応しています。





・電池の劣化を低減するパススルー充電に対応しています。

内蔵のバッテリーを介さずにAC充電器から接続機器へ直接給電します。





・効率的に接続機器を充電するPPS規格に対応しています。

接続機器によって電圧や電流を自動調整します。





・お好きなカラーが選べる4色をご用意しました。

マット×アルミカラーの組み合わせで、ホワイト・スカイブルー・ミントグリーン・ベビーピンクです。周りと差がつくカラーバリエーションです。

※表示環境により、実物の色合いと差が出ることがあります。





◯廃棄方法

本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象商品です。回収協力自治体や協力店などで回収が可能です。回収方法などの詳細は、JBRCのホームページまたは回収協力自治体や協力店にご確認ください。

※バッテリー内蔵製品には、寿命があります。ご使用環境や保管方法によって異なります。

使用可能時間が急激に減少するなどの症状が現れましたら、お買い替えをご検討ください。









◯企業情報

オズマ株式会社は1997年に創業し、携帯電話用周辺機器の企画、開発、製造及び販売、その他電子関連機器の販売を行なってまいりました。

携帯電話の実用品パーツ、アクセサリー及び一般電化製品の企画から、製造、販売までを一括して行い、便利で安全・安心できる便利な商品を販売する事を目的としています。





過去の経験や常識にとらわれず、「すべてはゼロから始まる」という視点に立つこと。

それこそが、社会の変化を的確に捉え、今この瞬間にお客様が最も必要としている製品やサービスを生み出す原動力になると私たちは信じています。

私たちオズマは、時代の変化を前向きに受け止め、進化を恐れず、挑戦を惜しまず、来るべき次代においても、社会にとって不可欠な存在であり続けたいと願っています。









◯会社概要

会社名 ： オズマ株式会社

本社所在地： 神奈川県横浜市港北区樽町4-5-14

代表者 ： 代表取締役 西村 直也

設立 ： 平成07年(1997年)11月

URL ： https://www.osma.co.jp/