四谷学院高等学校「理系進学コース」を新設～通信制高校から、理系大学進学への新しい道を拓く～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337473&id=bodyimage1】
広域通信制高校である四谷学院高等学校（本校：茨城県筑西市）は、2026年度より新たに「理系進学コース」を設置することを発表しました。通信制高校でありながら、大学理系学部への進学を本格的に支援する専門コースの開設は、多様な学び方を求める生徒たちに新たな選択肢を提供するものです。従来の進学コースに加え、理系専門科目を履修できる体制を整え、一人ひとりの進学目標に応じた最適な学習環境を実現します。
■新設「理系進学コース」の特徴
特徴（1）大学受験に必要な理系科目を網羅
理系進学コースでは、大学理系学部の入試で求められる以下の科目を体系的に履修します。
数学：数学II・B・III・C（数学I・Aは進学コースでも履修）
理科：物理・化学（物理基礎・化学基礎は進学コースでも履修）
従来の進学コースが文系・理系を問わず幅広い進路に対応していたのに対し、理系進学コースは理系学部特有の高度な内容まで踏み込んだカリキュラムとなっています。
特徴（2）総合型選抜等にも対応
総合型選抜や学校推薦型選抜では、出願資格として「数学IIIの履修」などが求められる場合があります。理系進学コースでこれらの科目を履修することで、幅広い入試方式に対応できます。
特徴（3）理系学部を目指す生徒を全力サポート
四谷学院高等学校では、通信制高校から理系学部を目指す生徒に必要なサポートを万全の体制で提供します。以下のような目標や意欲を持つ生徒とともに合格を目指します。
・素直さと熱意をもって学習に向き合う
・「行ける大学」ではなく、「行きたい大学」に挑戦する
・通信制高校からでも、志望する理系大学への合格を目指す
■設置の背景と社会的意義
近年、通信制高校を選ぶ生徒の進路は多様化しており、「大学進学」を目指す層も増加しています。しかし、理系学部を志望する生徒にとって、通信制高校で必要な科目を十分に履修できる環境は限られていました。
四谷学院高等学校は「行ける大学ではなく、行きたい大学」を目指し一人ひとりの目標実現を支援する通信制高校です。今回の理系進学コース新設は、その理念を具体化し、通信制高校からでも理系大学進学という目標を実現できる道を切り拓くものです。通信制高校において、大学理系学部進学に特化した専門コースを新設することは、従来の通信制教育のイメージを刷新し、多様な学びの選択肢を社会に示す取り組みです。
■四谷学院高等学校について
四谷学院高等学校は、2025年4月に開校した単位制・通信制課程（広域）の普通科高等学校です。
５５段階個別指導や科目別能力別授業に代表される、長年にわたり大学受験予備校で培ってきた教育ノウハウを活かし、生徒一人ひとりの学力・目標・ペースに合わせた学びを提供しています。
開校：2025年4月
本校：茨城県筑西市折本895
課程：単位制・通信制課程（広域）
学科：普通科
公式ウェブサイト：https://ygh.ed.jp/
■今後の展望
四谷学院高等学校は、今回の理系進学コース新設を皮切りに、今後も生徒のニーズに応じた多様なコース展開やサポート体制の強化を進めてまいります。通信制高校の可能性を広げ、すべての生徒が自分らしい進路を実現できる教育環境の構築を目指します。
配信元企業：株式会社四谷学院
