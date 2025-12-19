こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
鹿島アントラーズと一緒に環境・CO₂排出量削減を考える「LIXILスペシャルマッチ Game ON/Carbon OFF」を開催
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、12月6日（土）に行われた2025明治安田J１リーグ第38節 鹿島アントラーズ vs横浜F・マリノス戦において、「LIXILスペシャルマッチ Game ON／Carbon OFF」を開催しました。
LIXILと鹿島アントラーズは、2022年に資本提携契約を締結し、スポーツを通じたSDGsの啓発活動を協力して推進し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。その一環として、鹿島アントラーズのJ1リーグ優勝を決めた日には、環境やCO₂排出量の削減をテーマにした様々なイベントを、スポーツを通して持続可能な未来を考える機会として開催しました。当日はLIXILミライナビゲーターである内田篤人さんらによる「ミライナビゲータートークショー」も開催し、スポーツと環境の関わりについて発信しました。
■ ミライナビゲータートークショー
LIXILミライナビゲーターの内田篤人さんをはじめ、アントラーズOBの遠藤康さん、佐々木竜太さんが登壇し、CO₂排出量削減などをテーマにトークを繰り広げました。CO₂排出量削減のために身近に取り組んでいくことについて聞かれると、内田さんからはごみの分別といった何気ない日常的な行動もCO₂排出量削減につながっていることが説明されたほか、佐々木さんからは断熱性の高い住まいに住むことで冷暖房の使用時間を削減できていることなどが紹介されました。
■ 試合日とゲームタイトル「Game ON／Carbon OFF」の入った観戦記念プレート配布
LIXILが推進する、住宅の高性能化（ZEH化）と“お得”な暮らしをサポートするサービス「建て得」から創出されたJ-クレジットを活用し、本試合におけるサポーターの移動で発生するCO₂排出量をオフセットしました。来場者先着2万名様には循環型低炭素アルミ「PremiAL」を使い、裏面はカーボンオフセット証明書となってる観戦記念プレートをプレゼントしたほか、ハーフタイムには「J-クレジット活用 カーボンオフセットセレモニー」も実施しました。
■ みんなで考えよう！環境と未来クイズ＆スタンプ
LIXILの環境・社会への取り組みを紹介するクイズ展示を、スタジアム内コンコースに設置。参加者は、展示パネルにあるクイズを見て回答を考えながら、スタンプを押して楽しんでいました。
■ 買って貢献！チャリティマグカップ＆ペアカードコレクション販売
千田純生先生による所属全選手と鬼木監督のイラストが描かれたオリジナルマグカップと、LIXIL×SPORTS ペアカードコレクションのチャリティ販売を実施。長い行列ができるほど大好評でした。売上金額の一部は、クラブを通じて行う子どもたちを対象にした企画イベントに活用される予定です。
■ 西鉄旅行応援バス presented by LIXIL
マイカーではなくバスを使うことで、CO₂排出量削減にもつながるため、東京・横浜の2拠点より「西鉄旅行応援バス presented by LIXIL」を特別運行。当日は計169名がこのバスで来場しました。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
（左より、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 社長 小泉文明さん、LIXILミライナビゲーター 内田篤人さん、LIXIL 社長兼CEO 瀬戸欣哉）
