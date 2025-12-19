YATSUDOKI「賀正ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて12月29日から期間限定販売

■賀正 和の竹 抹茶香り高い宇治抹茶ムースに、まろやかですっきりとした後味のホワイトチョコレートガナッシュを閉じ込めました。サクサクのごまサブレとパリパリの抹茶フィアンティーヌを組み合わせ、多層の食感と抹茶のほろ苦さ、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さ、ごまの香ばしさを楽しめる和洋折衷の上品な味わいに仕上げています。門松をイメージした華やかな見た目で、年末年始の食卓や贈り物にぴったりの限定ケーキです。価格：500円（税込540円）