YATSUDOKI「賀正ケーキ」、全国のYATSUDOKIにて12月29日から期間限定販売
新しい一年を彩る限定スイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に19店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、新年のはじまりを華やかに彩る「賀正ケーキ」を、12月29日（月）から1月3日（土）まで全国のYATSUDOKIにて期間限定・数量限定で販売いたします。
「YATSUDOKI賀正ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/newyear2026/
■賀正プレミアムフルーツデコレーション
うみたて卵を使用し、ふんわりと焼き上げた緑色のスポンジに、北海道産純生クリームとフレッシュな苺をたっぷりサンドしました。口どけなめらかなクリームと卵の風味豊かなスポンジが絶妙に調和します。天面には甘みと酸味のバランスが良いフルーツと金箔を華やかにあしらい、新しい一年のはじまりを彩る特別な一品です。
価格：5,000円（税込5,400円）
■賀正 和の竹 抹茶
香り高い宇治抹茶ムースに、まろやかですっきりとした後味のホワイトチョコレートガナッシュを閉じ込めました。サクサクのごまサブレとパリパリの抹茶フィアンティーヌを組み合わせ、多層の食感と抹茶のほろ苦さ、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さ、ごまの香ばしさを楽しめる和洋折衷の上品な味わいに仕上げています。門松をイメージした華やかな見た目で、年末年始の食卓や贈り物にぴったりの限定ケーキです。
価格：500円（税込540円）
上記「YATSUDOKI賀正ケーキ」の販売期間：12月29日（月）〜2026年1月3日（土）
詳細はYATSUDOKI公式HP「YATSUDOKI賀正ケーキ」特集ページからもご確認いただけます。
https://www.yatsudoki.jp/campaign/newyear2026/
なお、年末年始（12/31〜1/3）の営業時間は店舗により異なります。
https://www.chateraise.co.jp/ec/t/t1135/
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 1,800名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKI賀正ケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/newyear2026/
