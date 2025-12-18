こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マクドナルド×ドラゴンクエスト 第1弾は初めてのコラボグッズ！伝説の”スライムinスライム”12月18日（木）から公式アプリで抽選販売の応募受付開始！
スライムの中からマクドナルドの人気キャラクターのスライムが！？
ここでしか手に入らない、小物入れとしても使えるフィギュア5体セット！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年に40周年を迎え、多くのファンを生み出している大人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開いたします。第1弾として、2026年1月19日(月)より全国のマクドナルド店舗※にて数量限定で販売する「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」(5種セット税込2,990円)の事前抽選の応募受付を2025年12月18日(木)から開始いたします。
※一部店舗では取り扱っておりません。（詳細はホームページをご確認ください）
1986年にシリーズ第一作目が発売されて以降多くのファンを虜にし続け、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」が、マクドナルドとコラボレーションいたします。その記念すべき“伝説のコラボ”の第１弾は初のグッズコラボとして5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」が登場いたします。マクドナルドの人気キャラクターであるグリマス、バーディ、ハンバーグラーがスライムの形に変身し、「ドラゴンクエスト」おなじみのスライム、メタルスライムと共にフィギュア5種類が1セットとなった、ここでしか出会えない大変魅力的なグッズです。５種類すべてサイズが異なり、一番大きいものが通常のスライムで、大きいスライムを開けると中にはひとまわり小さい他のデザインのスライムが入っています。計５種類をひとつずつ並べて飾っても可愛らしく、またフィギュアとしてだけでなく小物入れとしても使えます。
同商品の販売に際しましては、2025年12月18日(木)14:00から2026年1月7日(水)23:59の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売にご応募いただき、当選されたお客様を対象に2026年1月19日(月)各店営業開始から1月25日(日)各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)の期間、マクドナルド店舗にて販売いたします。なお、お一人様1回限り、1セットまで事前抽選にご応募いただけます。
マクドナルドを日ごろからご利用いただくお客様にお届けするため、今回より応募条件として、ご応募時点でマクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイントを保有している方を対象とさせていただきます。「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムで、今年10月より開始しました。詳細は以下URLをご確認ください。
※Myマクドナルド リワードについて：https://www.mcdonalds.co.jp/shop/rewards/
また、第2弾は、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションの世界観を“おいしさ”でお届けする内容となっております。詳細は12月25日(木)に発表予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
パッケージイメージ
大きさイメージ
