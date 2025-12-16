¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡Û2027Ç¯4·î¤Ë¡Ö²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò³«¹»Í½Äê¡ÊÇ§²Ä¼êÂ³Ãæ¡Ë¡½ ·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡Ö»êÀ¿°ì´Ó¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ® ¡½
¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢³ØÄ¹¡§¾åÛêÍ³Èþ¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤È¤·¤Æ2¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡Ö¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤Ë³«¹»¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢³«Àß¤Ë¸þ¤±¤¿Ç§²Ä¼êÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤È¤·¤Æ¡Ö»êÀ¿°ì´Ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¾ï¤ËÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤Þ¤´¤³¤í¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿°åÎÅ¿Í¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉíÂ°¹»¤È¤Ê¤ëËÜ¹»¤â¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÀìÌçÀ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¿¿¦¼ïÏ¢·È¤òÍý²ò¤·¡¢Ë¤«¤Ê´¶À¤ÈÎÑÍý´Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´Ç¸î»Õ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡§¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»
¡¦³«¹»Í½Äê¡§2027Ç¯4·î
¡¦½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è½½Æü»Ô¾ìÄ®1865ÈÖÃÏ
¡¦Êç½¸Äê°÷¡§80Ì¾
¡¦½¤¶ÈÇ¯¸Â¡§3Ç¯
¡Ú²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¡Û
¡ °å·ÏÁí¹çÂç³ØÉíÂ°¤Î¶µ°é´Ä¶
¡¡³ØÉôÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¿¦¼ïÏ¢·È¤ä¶¨Æ¯¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£³Àº¬¤Î¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢°åÎÅ¤ò»Ö¤¹Ãç´Ö¤È¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¢ 8¤Ä¤ÎÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÎ×ÃÏ¼Â½¬
¡¡µßµÞ¡¦Êì»Ò¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¼Â½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀìÇ¤¶µ°÷¤Î¤â¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅÀßÈ÷¤È³Î¤«¤Ê»ØÆ³¤Ç¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹
£ ¼Â½¬¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°é
¡¡¼Â½¬Àè¤ÎÉíÂ°ÉÂ±¡¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ´¶È¸å¤Î½¢¿¦Àè¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ ·ÐºÑÅª»Ù±ç¤È³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶
¡¡ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿³ØÈñÀßÄê¤È½¼¼Â¤·¤¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÎÙÀÜ¤ÎÎÀ¤ò´°È÷¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¿Ê³Ø¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥ Âç³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó
¡¡Â¾Ê¬Ìî¤ÎÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·Ý½Ñ¤äÇÀ³Ø¤Ê¤É°åÎÅ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò°é¤àÆÈ¼«¤Î¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹
¡¡º£¸å¡¢Ç§²Ä¼êÂ³¤´°Î»¸å¤Ë¡¢Æþ³Ø»î¸³Í×¹à¤äÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç§²Ä¼êÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.showa-u.ac.jp/ynr-sch/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»½àÈ÷¼¼
¡¡¢©142-8555¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è´ú¤ÎÂæ1-5-8
¡¡E-mail¡§kansenkoho@ofc.showa-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸µ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÁíÌ³Éô ÁíÌ³²Ý¡¡Âç³Ø¹Êó·¸
¡¡TEL¡§¡¡03-3784-8059
¡¡E-mail¡§press@ofc.showa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤È¤·¤Æ¡Ö»êÀ¿°ì´Ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¾ï¤ËÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤Þ¤´¤³¤í¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿°åÎÅ¿Í¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡§¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»
¡¦³«¹»Í½Äê¡§2027Ç¯4·î
¡¦½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è½½Æü»Ô¾ìÄ®1865ÈÖÃÏ
¡¦Êç½¸Äê°÷¡§80Ì¾
¡¦½¤¶ÈÇ¯¸Â¡§3Ç¯
¡Ú²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¡Û
¡ °å·ÏÁí¹çÂç³ØÉíÂ°¤Î¶µ°é´Ä¶
¡¡³ØÉôÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¿¦¼ïÏ¢·È¤ä¶¨Æ¯¤ÎÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£³Àº¬¤Î¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢°åÎÅ¤ò»Ö¤¹Ãç´Ö¤È¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¢ 8¤Ä¤ÎÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÎ×ÃÏ¼Â½¬
¡¡µßµÞ¡¦Êì»Ò¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¼Â½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀìÇ¤¶µ°÷¤Î¤â¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅÀßÈ÷¤È³Î¤«¤Ê»ØÆ³¤Ç¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ø¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹
£ ¼Â½¬¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°é
¡¡¼Â½¬Àè¤ÎÉíÂ°ÉÂ±¡¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ´¶È¸å¤Î½¢¿¦Àè¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ ·ÐºÑÅª»Ù±ç¤È³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶
¡¡ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿³ØÈñÀßÄê¤È½¼¼Â¤·¤¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÎÙÀÜ¤ÎÎÀ¤ò´°È÷¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¿Ê³Ø¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥ Âç³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó
¡¡Â¾Ê¬Ìî¤ÎÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·Ý½Ñ¤äÇÀ³Ø¤Ê¤É°åÎÅ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò°é¤àÆÈ¼«¤Î¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹
¡¡º£¸å¡¢Ç§²Ä¼êÂ³¤´°Î»¸å¤Ë¡¢Æþ³Ø»î¸³Í×¹à¤äÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç§²Ä¼êÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.showa-u.ac.jp/ynr-sch/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°²£ÉÍ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»½àÈ÷¼¼
¡¡¢©142-8555¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è´ú¤ÎÂæ1-5-8
¡¡E-mail¡§kansenkoho@ofc.showa-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸µ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÁíÌ³Éô ÁíÌ³²Ý¡¡Âç³Ø¹Êó·¸
¡¡TEL¡§¡¡03-3784-8059
¡¡E-mail¡§press@ofc.showa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/