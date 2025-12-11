カンボジア金融庁代表団・国際公式参加団を迎え、「第三回世界人事会議（25GHR Tokyo）」の基調講演会・記念晩餐会を人事資格認定機構が開催～AIとDE&Iで描く「人事の未来」を日本から世界へ発信
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336688&id=bodyimage1】
一般社団法人 人事資格認定機構（HRAI、代表理事：華園ふみ江）は、2025年11月11日（火）、東京・虎ノ門の会場にて「第三回世界人事会議（25GHR Tokyo）」の基調講演会並びに記念晩餐会を開催しました。
● 公式サイト：https://www.ghrjapan.org/25ghr
本基調講演には、先般のプレスリリースにて来日決定をお知らせしたカンボジア政府・金融庁（Financial Service Authority （FSA） of Cambodia）の幹部代表団をはじめ、フィリピン、マレーシア、インドからの公式参加団およびシンガポール・オーストラリア・アメリカ、フランス、イギリスなど各国からの参加者を迎えました。
また、日本からは人事プロフェッショナル・経営幹部の参加者に加え、駐日ブルガリア特命全権大使、参議院議員、衆議院議員、起業家、大学院教授などが参加し、国境を越えて、官民学が一同に会し、グローバルな環境における「AI」「DE&I」「HR DX」をキーワードに、これからの人的資本経営と人事の役割についての最新動向のシェアと活発な対話が行われました。
今回は、新世代であるジェネレーション・アルファを代表して渋谷女子インターナショナルスクールから、校長引率のもと選抜生徒も参加し、国境・人種・文化・世代を超えた真のDE&Iを体現する場としての重要性も果たしました。
日本を「学びの場」として選んだ理由が、会場で「実感」に
HRAIは2025年10月、「カンボジア金融庁オフィサー代表団『第三回世界人事会議』への来日決定」に関するプレスリリースにおいて、カンボジア政府が国家戦略として「人的資本の開発と活用」を重視し、日本を学びと対話の場として選択したことをお伝えしました。
日本は、長年にわたり“人を大切にする”ヒューマンセントリックな人事を維持しつつ、ジョブ型・スキル型への移行、人的資本経営、DE&I推進、そしてAI・ピープルアナリティクスの導入といった新たな変革に取り組んでいます。
毎年11月に開催する「世界人会議GHR Tokyo」は、こうした「日本発・人を中心に据えた変革」の姿を、登壇者の講演や各国代表団との対話を通じて、具体的なストーリーとして共有する場として世界で既に認知が広がっています。昨年開催の「第二回世界人事会議」では韓国警視庁幹部代表団をお迎えしております。
基調講演概要 https://www.ghrjapan.org/keynote
テーマ「人事の未来を創造する：Be Creative!」
～組織のサステナビリティを支える人事の役割・変革の時代における人事戦略
DE&Iの推進とAIの躍進、HR DXのこれから～ https://www.ghrjapan.org/keynote
開会のご挨拶（13:00～13:30）
「第三回世界人事会議（25GHR Tokyo）」主催者からのご挨拶一般社団法人 人事資格認定機構 設立者・代表理事 華園ふみ江
パネルディスカッション #1「未来を創る国策：デジタル人財育成とAI戦略」（13:30～14:00）
o 駐日ブルガリア共和国 特命全権大使
マリエタ・ペトロヴァ・アラバジエヴァ閣下
o 衆議院議員 笠 浩史 氏
o モデレーター：
一般社団法人 人事資格認定機構（HRAI） 設立者・代表理事 華園ふみ江
ブルガリアと日本の双方が推進するデジタル人財育成とAI戦略をテーマに、政府主導の政策と官民連携のあり方を議論するパネルディスカッションを実施しました。
日本政府の取り組みについては、衆議院議員 笠 浩史 氏より、教育・産業・人事をつなぐ国家戦略の取り組みや、「GIGAスクール構想」「DXハイスクール構想」を含む日本の政策が説明されました。
