ドーム型星空ルームの世界市場2025年、グローバル市場規模（2.0メートル以下、2.0～3.0メートル、3.1～4.0メートル、4.1～5.0メートル、5.0メートル以上）・分析レポートを発表
2025年11月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ドーム型星空ルームの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ドーム型星空ルームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界のドーム型星空ルーム市場は2024年に2億100万米ドルの規模で評価され、2031年には2億9700万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は5.8%とされており、観光・宿泊業界の拡大やレジャー施設での新しい建築様式の導入が市場成長を後押ししています。本調査では、米国の関税政策や国際的な政策適応が市場競争構造や地域経済、供給網の強靭性に与える影響も分析しています。
________________________________________
製品概要と特徴
ドーム型星空ルームとは、PCパネルを外装材として使用し、アルミ合金フレームを骨組みに採用した非伝統的なプレハブ建築物です。全方向360°の透明な構造による没入型体験が可能で、モジュール化された設計により短期間での組立・設置が可能です。また、複数ユニットを柔軟に組み合わせることもでき、ホテル、グランピング施設、飲食店、イベント空間など、多様な用途に対応します。軽量で耐久性があり、デザイン性と機能性を両立した新世代の空間構造として注目されています。
________________________________________
市場分析の範囲と手法
本レポートは、世界のドーム型星空ルーム市場を対象に、数量的および質的分析を実施しています。製造企業別、地域・国別、直径別、用途別にデータを整理し、供給・需要動向、価格変動、競争関係、技術革新などの要素を包括的に評価しています。さらに、2025年時点における主要企業の市場シェアや製品事例を示し、業界リーダーの戦略的方向性を明らかにしています。
________________________________________
市場の主要指標
調査期間は2020年から2031年までで、市場規模（百万米ドル）、販売数量（台数単位）、平均販売価格（千米ドル／台）の推移を明確に示しています。これにより、地域別・用途別の市場拡大傾向や、需要の集中分野を把握することが可能です。競合他社の売上高、出荷量、価格戦略の比較により、業界全体の競争力と成長の方向性が浮き彫りとなっています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模を明確にすること。
2. ドーム型星空ルーム市場の成長ポテンシャルを定量的に評価すること。
3. 製品別および用途別の今後の需要拡大を予測すること。
4. 市場における競争要因を特定し、今後の動向を明らかにすること。
これらの目的により、投資判断、事業拡大戦略、製品開発に資する実用的な情報が得られます。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、世界市場で影響力を持つ主要企業として、Outstanding Technology、Shanghai Zhongchuang Decoration Engineering、Starry Sky Intelligent Manufacturing、Guangzhou Difenlan Landscape Technology Development、Foshan Roumao Metal、Sida Rui （Shanghai） New Material Technology、Zhejiang Huashang Electronic Technology、Guangdong Shunde Miico Technology、Zhongshan Lishen Plastic Products、Guangzhou T&C Tentなどを取り上げています。これらの企業の販売量、収益、価格、利益率、技術開発動向、地域的展開について詳細に分析しています。特にOutstanding TechnologyやStarry Sky Intelligent Manufacturingは、デザイン性と施工効率の高さで国際市場での存在感を高めています。
