JTPとCynthialyが企業の生成AI定着化支援に向けて協業 ～AI活用における現状の可視化から導入・定着化に向けてワンストップで支援可能な体制を強化～
AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2025年10月21日、Cynthialy株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：國本 知里、以下：Cynthialy）との協業を開始したことをお知らせします。
本協業により、両社はそれぞれの生成AI関連サービスや技術・ノウハウを連携させ、企業における生成AIの業務定着を支援する体制をさらに強化します。これを通じて、企業の生産性向上や業務効率化に貢献する新たな価値創出を目指してまいります。
■背景
近年、生成AI技術は急速に発展し、企業活動のさまざまな領域において業務効率化や新たな価値創出の手段として注目を集めています。一方で、生成AI活用の現場では活用状況の把握やAI人材の育成を含む運用体制の整備など、定着化に向けた課題が顕在化しています。特に、生成AIを全社的に定着させるためには、組織や個人のAIリテラシーを正確に把握した上で最適な教育・研修を実施すること、そして実践的かつ安全なAI活用環境を整備することが重要です。こうした課題に対応し、企業が生成AIを着実に業務へ定着させるための支援が、今まさに求められています。
■協業の概要
今回の協業により、企業の生成AI定着化支援に向けて、現状分析から導入・活用までの全プロセスを包括的にサポートする体制を構築しました。
Cynthialyは、企業における生成AI活用の現状分析から現場での定着、さらにはROI向上までを一貫して伴走するサービスを提供しています。企業・組織における生成AI活用の成熟度を多角的に評価し、社員一人ひとりに最適な人材育成プログラムを通じて、必要なマインドセットやスキル・知識の習得をサポートします。また、生成AIの継続的な活用を促進し、導入前後の効果を定量的に測定しながら、長期的な改善と成果創出を支援します。
JTPが提供する「Third AI 生成AIソリューション」は、「生成AIの民主化」を目指し、全社規模での生成AI導入に最適化されたサービスです。高度なセキュリティ環境のもと、最新の生成AIモデルや多様な拡張機能を備えたプラットフォームを提供し、導入後も実践的な活用支援やガイダンスを通じて、現場での業務適用を強力にサポートします。
両社のサービスを組み合わせることで、生成AI活用の現状可視化から全社規模でのAI導入・活用、さらには人財育成までをワンストップで推進します。これにより、企業の生成AI定着化を加速し、業務効率化や競争力強化に貢献してまいります。
■Cynthialy株式会社 代表取締役 國本 知里 様
生成AIの活用は、単なるテクノロジー導入ではなく、「人と組織の進化」を促す変革のプロセスです。今回の協業により、Cynthialyの「人を起点としたAI定着化支援」と、JTP様の高度な技術基盤が結びつくことで、企業が生成AIを“使いこなす組織”へと進化する支援を強化いたします。AI時代の新たな働き方を共に創り、日本の生産性向上と人材価値の再定義に挑戦してまいります。
■JTP株式会社 代表取締役社長 森 豊
この度、Cynthialy様と協業し、企業における生成AIの活用と定着化をより包括的にご支援できることを大変光栄に思います。
生成AIは、今後のビジネス変革に不可欠な技術として、現場の創造力と効率化を飛躍的に高める可能性を秘めています。その真価を引き出すためには、全社的なリテラシー向上や安全な運用体制の構築が欠かせません。
