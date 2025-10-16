法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、リリースから1年でご利用企業数500社を突破！～500社突破記念、各モデルのクレジット消費量を約10%削減～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」のご利用企業数が2025年10月に500社を突破したことを発表いたします。これを記念し、2025年10月22日（水）より各AIモデルのクレジット消費量を約10%削減いたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■500社突破の背景と意義
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境で安全に生成AIを活用できるツールとして、2024年10月のサービス開始以来、多くの企業様にご導入いただいております。
初心者でも使いこなせるプロンプト自動生成・改善機能や、社内の多種多様なドキュメントから生成AIが回答を提供するRAG機能が高く評価され、このたびご利用企業数が500社を突破いたしました。
企業単位の定額制料金プランにより、従業員数に関わらず全社的な生成AI活用を実現できる点も、多くの企業様から支持をいただいております。
■ナレフルチャットのサービス概要
ナレフルチャットは、以下の特長を持つ企業向け生成AIチャットツールです:
【主な特長】
（1） マルチAIモデル対応：ChatGPT・Gemini・Grok・Claude・Perplexityなどの最新生成AIモデルに対応。各モデルの特性を活かした最適な活用をAIが自動サポート
（2） プロンプト自動生成・改善機能：専門知識がなくても、利用者の意図をAIが理解し最適なプロンプトを自動生成・改善
（3） プロンプトタイムライン：チーム内でプロンプトを共有・評価し、組織全体でノウハウを蓄積
（4） RAGリンク機能：社内ドキュメントからAIが回答するRAGを簡単構築。社内ポータルからワンクリックでアクセス可能
（5） 高いセキュリティ：API利用により学習データに一切利用されず、クローズド環境で運用。ISMS認証・プライバシーマーク取得企業が運営
（6） 充実した学習コンテンツ：初心者向け動画教材や公式プロンプトテンプレート集を提供し、AIリテラシー向上を支援
■記念施策：クレジット消費量の削減について
500社突破を記念し、2025年10月22日（水）より各AIモデルのクレジット消費量を恒久的に約10%削減いたします。これにより、全ての企業様で料金は変わらずに、従来より多くのAIチャットをご活用いただけるようになります。
【削減例:Pro-1000プランの場合】
・変更後: 1000クレジット = 約1100万文字相当
・変更前: 1000クレジット = 約1000万文字相当
※ChatGPT-4oを基準にした文字数です
※実際の文字数は利用する利用するAIモデルによって異なります
■今後の展望
今後もご利用企業数の拡大に応じて、クレジット消費量の削減など、お客様への還元施策を実施してまいります。また、さらなる機能強化を通じて、より多くの企業様に生成AI活用の価値をお届けし、日本企業全体のDX推進に貢献してまいります。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
