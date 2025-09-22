¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦¡¦´¶³Ð±Ä¶È¡ª»ö¼Â¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¡¢º£¤¹¤°¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ê10/9 ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§00～14¡§00 ¡ÚWACA¼çºÅ¡Û±Ä¶È¤³¤½¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
Ã¦¡¦´¶³Ð±Ä¶È¡¡¸ÜµÒ¤òÆ°¤«¤¹¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤Ç³Ø¤Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ï±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢±Ä¶È»ëÅÀ¤Î³èÍÑ½Ñ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2934/118333/118333_web_1.png
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡Öº£»È¤¦¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤ò¸«½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÀÌó¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤Î±Ä¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î±Ä¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÎÏ¡×¤È¤Ï¡©
✔ »ö¼Â¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡§ ¥Çー¥¿¤ò»È¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Â»¼º¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¼¨¤¹ÎÏ
✔ ÁêÂÐÅª¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡§ ¶¥¹ç¤ä¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢º£¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ
✔ Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡§ Äó°Æ¤·¤¿»Üºö¤¬¡¢¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹ÎÏ
¤³¤ì¤é¤Ï¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÏÀÍýÅª»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤ÎÃÎ¼±¤òºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë±Ä¶ÈÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤À¤±¤ÎÀìÌç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê±Ä¶ÈÎÏ¤ÏÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢±Ä¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¥Þー¥±¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿¦¼ï¤ÎÊý¡¹¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Ôー¥«ー
À¤ÎÉÄ¾Ìé¡Ê¤»¤é¡¦¤Ê¤ª¤ä¡Ë
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー
Wix.com Japan Account Executive
2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡¢2020Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¥Þ¥¹¥¿ー¤ò¼èÆÀ¡£ ³ô¼°²ñ¼ÒGeolocation Technology¤Ç7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÈÎÇä±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£
2023Ç¯¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇCRM¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ ¸½ºß¤ÏWix.com Japan¤ÇEnterprise¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î±Ä¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤äCMSÎÎ°è¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CRM¡¢CMS¤Î3ÎÎ°è¤ò²£ÃÇÅª¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
°æ¿åÂçÊå (¤¤¤ß¤º¡¦¤À¤¤¤¹¤±)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー ÂåÉ½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ Íý»ö
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ä±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖºîÀï¡×¤òÎý¤ê¼Â¹Ô¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²þÁ±»Üºö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç300¥µ¥¤¥È°Ê¾å¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê´ë¶È¤ÎÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏSNS¤ä¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢¹¹ð¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーºîÀ®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Î°éÀ®¤Ê¤É´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°Á´ÈÌ¤ÎÈ¼Áö¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥¿ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù15,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®AI¤Î¾Ï¤Î¼¹É®¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸À®AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤âÅÙ¡¹ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ÖºÂ¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/190052
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¹ÖºÂÆüÄø
https://membership.waca.or.jp/course/lecture-wac/
