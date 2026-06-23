「本当に抜かれないし、心強い」中村敬斗が絶賛した“別格の日本代表戦士”とは？
北中米ワールドカップを戦う日本代表は、森保一監督が掲げる「良い守備から良い攻撃」を見事に体現している。
オランダ戦に続いてチュニジア戦にも先発出場した中村敬斗は、その要因について次のように語った。
「まずは守備からという部分はみんなで共有できていて、それが今、良い感じに出ているのかなと思います」
その言葉をピッチ上で体現していたひとりが、３バックの一角を務めた冨安建洋だ。
チュニジアの“10番”メジブリとのマッチアップでは持ち前の対人守備の強さを発揮。決定的な仕事をほとんど許さなかった。さらに48分には鎌田大地へ鋭い縦パスを差し込み、攻撃の起点にもなっている。
守備だけでなく攻撃面でも存在感を示した冨安について、中村は大きな信頼を寄せていた。
「本当に１対１で潰してくれるし、抜かれないし、心強いですね」
近年は度重なる怪我に苦しめられてきた冨安だが、今大会ではコンディションの良さを感じさせるパフォーマンスを披露。攻守両面で別格の輝きを放つ背番号22の復活は、日本代表にとって大きな追い風となりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
オランダ戦に続いてチュニジア戦にも先発出場した中村敬斗は、その要因について次のように語った。
「まずは守備からという部分はみんなで共有できていて、それが今、良い感じに出ているのかなと思います」
その言葉をピッチ上で体現していたひとりが、３バックの一角を務めた冨安建洋だ。
守備だけでなく攻撃面でも存在感を示した冨安について、中村は大きな信頼を寄せていた。
「本当に１対１で潰してくれるし、抜かれないし、心強いですね」
近年は度重なる怪我に苦しめられてきた冨安だが、今大会ではコンディションの良さを感じさせるパフォーマンスを披露。攻守両面で別格の輝きを放つ背番号22の復活は、日本代表にとって大きな追い風となりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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