DAZNが日本対スウェーデンの出演者を発表！ チュニジア戦に続き内田篤人らトリプル解説…ゲストに影山優佳＆中川絵美里
FIFAワールドカップ2026 日本代表対スウェーデン代表をライブ配信するDAZNが実況・解説を発表した。
スウェーデンとのグループステージ第3節は、6月26日（金）日本時間8時にキックオフを迎える。オランダ戦、チュニジア戦に続き解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り。
【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】中川絵美里、影山優佳
【実況】野村明弘
【進行】桑原学
スウェーデンとのグループステージ第3節は、6月26日（金）日本時間8時にキックオフを迎える。オランダ戦、チュニジア戦に続き解説はDAZNドリームリーダーを務める内田篤人、安田理大のDAZNではおなじみの2人に加え、2020年から2025年までアメリカのFCシンシナティでプレーした久保裕也が務める。発表された出演者は以下の通り。
【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也
【ゲスト】中川絵美里、影山優佳
【実況】野村明弘
【進行】桑原学