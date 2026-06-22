胃もたれや腹痛での受診の目安とは？ 診察時に医師に伝えるべき注意点【医師解説】

胃もたれや腹痛といった症状は日常的なものですが、場合によってはがんなどの重大疾患が隠れている可能性もあります。そうした疾患を見つけるのに大事なのが問診。診察時、医師に伝えるべきことを忘れてしまうと、重大な疾患の見過ごしにつながることもあります。そこで今回は、受診時に伝えるべきことを「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。

監修医師：

牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック）

昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経験を積む。2024年、神奈川県藤沢市に位置する「牛腸内科クリニック（旧・牛腸内科医院）」の院長に就任。医学博士。日本消化管学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、神奈川県難病指定医。

編集部

なんとなくお腹の不調でも受診した方がいいのでしょうか？

牛腸先生

腹痛は日常的な症状であり、少し休めば痛みがなくなったなど、痛みが一時的な場合には受診の必要はないと思います。ただし、時間の経過とともに痛みが悪化したり、痛みのために動けなかったり、食事が取れなかったりする場合には早めに受診することをおすすめします。

編集部

ほかに受診の目安になる症状はありますか？

牛腸先生

しばしば、便秘が原因で腹痛を訴える人がいらっしゃいます。しかし、ただの便秘だと思っても、じつは大腸がんが隠れていることもあります。「腹痛は便秘のせい」と侮らず、受診をすることをおすすめします。

編集部

胃もたれや腹痛などで受診する際、どのようなことに注意したらいいのでしょうか？

牛腸先生

「どのような症状があるのか」「どんなときに症状が強くなるのか」などを具体的に伝えましょう。また、「いつから症状が出たのか」「症状がどのように変化したのか」など、症状の経過も覚えておいてほしいと思います。

編集部

ほかに、医師に伝えた方がいいことはありますか？

牛腸先生

胃もたれや腹痛のほかにも、吐き気、下痢、便秘、胸焼け、お腹のハリなどの症状があれば必ず医師に伝えましょう。特定の食べ物でお腹が痛くなる場合は、その食べ物についても忘れずに申し出てください。

※この記事はメディカルドックにて＜その胃もたれ・腹痛、「胃がん」や「大腸がん」かも… 受診時に伝えるべきことを医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。