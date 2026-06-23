幼少期の大谷と父・徹さんの貴重な2ショットにSNS騒然

「父の日」を記念して公開された写真が、日本のファンの間でも反響を呼んでいる。MLBは21日（日本時間22日）、公式SNSでドジャースの大谷翔平投手が父・徹さんと並んで写る幼少期の写真を公開。当時の徹さんの顔立ちが、現在の大谷と類似しており、「え!?」「翔平にそっくりだ！」と驚くファンが続出した。

MLB公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニが父と一緒に！ #FathersDay」とテキストを添えて、思い出の1枚を公開。まだあどけなさが残る少年時代の大谷と、優しげな表情を浮かべる徹さんが写っており、時を超えて届けられた微笑ましい親子ショットは瞬く間に拡散された。

何よりもファンの興味を引きつけたのは、遺伝子の偉大さを感じさせる“シンクロ率”。若かりし日の徹さんの目元や口元、醸し出す全体の雰囲気が、現在の背番号17と“瓜二つ”だったため、SNS上では数多くのコメントが飛び交った。

日本のファンからは「え!? お父さん顔そっくりやん!!」「え？ しょうへいくん？」「大谷のお父さん!? 若い頃……翔平にそっくりだ！」「お父さん、今の大谷選手と似てる」などの声が寄せられ、親子だからこそ生まれる“錯覚”が話題となっていた。（Full-Count編集部）