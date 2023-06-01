【今日の献立】2026年6月23日(火)「漬けて焼くだけ！ローストポーク」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「漬けて焼くだけ！ローストポーク」 「ナスとズッキーニのトマト煮」 「ノンアルコールサングリア」 の全3品。
ローストポークとノンアルコールサングリアは、時間が作る美味しさを味わえます。
【主菜】漬けて焼くだけ！ローストポーク
豚ロース肉は下味に漬けてからオーブンで焼くので、やわらかジューシー！下準備は先にしておきましょう。
調理時間：30分+漬ける時間
カロリー：506Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
砂糖 大さじ1.5
塩 大さじ1.5
水 200ml
ローズマリー 2本 粒マスタード 適量 ユズコショウ 適量 ベビーリーフ (あれば)適量
豚ロース肉を半分に切って＜下味＞のボウルに入れ、分量外の水をヒタヒタになるまで注いで冷蔵庫に移し、水がピンク色になるまで2時間位置く。
2. オーブン内の豚ロース肉にローズマリーをのせて3分置き、香りがたったら取り出し食べやすい大きさに切って器に盛り、粒マスタード、ユズコショウを添える。
ベビーリーフなど一緒に盛り合わせると、彩りもキレイですよ。
【副菜】ナスとズッキーニのトマト煮
肉料理や魚料理、バゲットに添えてもいいですね。
調理時間：10分
カロリー：204Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
玉ネギ (みじん切り)1/8個分
塩 適量 ＜ソース＞
アンチョビ (刻み)1枚分
ケイパー (刻み)小さじ1
トマトピューレ 100g
砂糖 小さじ2
白ワインビネガー 小さじ2
ローズマリー (葉)1枝分
2. 野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。
3. ＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。
【その他】ノンアルコールサングリア
生の果物をぜいたくに使ったフルーツジュースです。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：230Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ブドウジュース 500ml
ハチミツ 大さじ1
ミントの葉 (あれば)適量
ワインが好きな方はブドウジュースの代わりに赤ワインを加えてもOKです。
ローストポークとノンアルコールサングリアは、時間が作る美味しさを味わえます。
【主菜】漬けて焼くだけ！ローストポーク
豚ロース肉は下味に漬けてからオーブンで焼くので、やわらかジューシー！下準備は先にしておきましょう。
©Eレシピ
調理時間：30分+漬ける時間
カロリー：506Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚ロース肉 (ブロック)350g
＜下味＞
砂糖 大さじ1.5
塩 大さじ1.5
水 200ml
ローズマリー 2本 粒マスタード 適量 ユズコショウ 適量 ベビーリーフ (あれば)適量
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、調味料を溶かす。
©Eレシピ
豚ロース肉を半分に切って＜下味＞のボウルに入れ、分量外の水をヒタヒタになるまで注いで冷蔵庫に移し、水がピンク色になるまで2時間位置く。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚ロース肉の水気をきり、オーブンシートを敷いた天板にのせ、予熱をしていない210℃にセットしたオーブンで20〜25分焼く。
©Eレシピ
2. オーブン内の豚ロース肉にローズマリーをのせて3分置き、香りがたったら取り出し食べやすい大きさに切って器に盛り、粒マスタード、ユズコショウを添える。
©Eレシピ
ベビーリーフなど一緒に盛り合わせると、彩りもキレイですよ。
【副菜】ナスとズッキーニのトマト煮
肉料理や魚料理、バゲットに添えてもいいですね。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：204Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ナス 2~3本 ズッキーニ 1/2本 オリーブ油 大さじ5~6
玉ネギ (みじん切り)1/8個分
塩 適量 ＜ソース＞
アンチョビ (刻み)1枚分
ケイパー (刻み)小さじ1
トマトピューレ 100g
砂糖 小さじ2
白ワインビネガー 小さじ2
ローズマリー (葉)1枝分
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。
©Eレシピ
2. 野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。
©Eレシピ
3. ＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
【その他】ノンアルコールサングリア
生の果物をぜいたくに使ったフルーツジュースです。
©Eレシピ
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：230Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ミックスフルーツ (生)200g
ブドウジュース 500ml
ハチミツ 大さじ1
ミントの葉 (あれば)適量
【下準備】ミックスフルーツ120gを大きなボウルに入れ、フォークの背で粗く潰し、ブドウジュース、ハチミツを加えてラップをかけ、冷蔵庫に2時間置く。
©Eレシピ
ワインが好きな方はブドウジュースの代わりに赤ワインを加えてもOKです。
【作り方】1. (1)を網に通してこし、ジュースをグラスに注ぎ、残りのミックスフルーツを入れ、あればミントの葉を飾る。
©Eレシピ