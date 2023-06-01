プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「漬けて焼くだけ！ローストポーク」 「ナスとズッキーニのトマト煮」 「ノンアルコールサングリア」 の全3品。
ローストポークとノンアルコールサングリアは、時間が作る美味しさを味わえます。

【主菜】漬けて焼くだけ！ローストポーク
豚ロース肉は下味に漬けてからオーブンで焼くので、やわらかジューシー！下準備は先にしておきましょう。

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調理時間：30分+漬ける時間
カロリー：506Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚ロース肉  (ブロック)350g
＜下味＞
  砂糖  大さじ1.5
  塩  大さじ1.5
  水  200ml
ローズマリー  2本 粒マスタード  適量 ユズコショウ  適量 ベビーリーフ  (あれば)適量

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、調味料を溶かす。

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豚ロース肉を半分に切って＜下味＞のボウルに入れ、分量外の水をヒタヒタになるまで注いで冷蔵庫に移し、水がピンク色になるまで2時間位置く。

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【作り方】

1. 豚ロース肉の水気をきり、オーブンシートを敷いた天板にのせ、予熱をしていない210℃にセットしたオーブンで20〜25分焼く。

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2. オーブン内の豚ロース肉にローズマリーをのせて3分置き、香りがたったら取り出し食べやすい大きさに切って器に盛り、粒マスタード、ユズコショウを添える。

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ベビーリーフなど一緒に盛り合わせると、彩りもキレイですよ。

【副菜】ナスとズッキーニのトマト煮
肉料理や魚料理、バゲットに添えてもいいですね。

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調理時間：10分
カロリー：204Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ナス  2~3本 ズッキーニ  1/2本 オリーブ油  大さじ5~6
玉ネギ  (みじん切り)1/8個分
塩  適量 ＜ソース＞
  アンチョビ  (刻み)1枚分
  ケイパー  (刻み)小さじ1
  トマトピューレ  100g
  砂糖  小さじ2
  白ワインビネガー  小さじ2
  ローズマリー  (葉)1枝分

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。

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2. 野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。

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3. ＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。

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【その他】ノンアルコールサングリア
生の果物をぜいたくに使ったフルーツジュースです。

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調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：230Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ミックスフルーツ  (生)200g
ブドウジュース  500ml
ハチミツ  大さじ1
ミントの葉  (あれば)適量

【下準備】

ミックスフルーツ120gを大きなボウルに入れ、フォークの背で粗く潰し、ブドウジュース、ハチミツを加えてラップをかけ、冷蔵庫に2時間置く。

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ワインが好きな方はブドウジュースの代わりに赤ワインを加えてもOKです。

【作り方】

1. (1)を網に通してこし、ジュースをグラスに注ぎ、残りのミックスフルーツを入れ、あればミントの葉を飾る。

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