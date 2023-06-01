クラフトビールとタコスで乾杯！ニュウマン横浜の期間限定ビアガーデン開催中
◆クラフトビールとタコスで乾杯！ニュウマン横浜の期間限定ビアガーデン開催中
横浜駅ビルの「ニュウマン横浜」6階にある「800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドレッドディグリーズクラフトブリューガーデン）」では、10月12日（月）までビアガーデンを開催中。開放的なルーフトップ空間で、神奈川県産のクラフトビールを片手にタコスパーティで盛り上がろう！
自分でカスタマイズできるタコスで、おいしさ無限大
今年はスパイスとハーブをふんだんに使ったタコスが新登場。野菜と一緒に、プルドポークやボロネーゼ、小田原産鯖のスモークやガーリックシュリンプなど、お好みの具材を組み合わせて自分で作るフリースタイル。トマトサルサ、チェダーチーズ、ヨーグルトディルサルサの3種類のソースから選んでかけて最後にライムをぎゅっと絞れば、世界に一つだけのタコスができあがり。
ガッツリ食べたい！という人には、ローストビーフ・ケイジャンチキン・門倉ポークのローストの3種類の肉盛りがついたボリューム満点のプランも。こちらをタコスに挟んで食べるなど、自由に楽しめるのもカスタマイズの醍醐味。
ここでしか味わえないクラフトビールをはじめ、充実の飲み放題
地元神奈川県産にこだわったこのお店では、神奈川県内のブリュワリーのクラフトビール8種類が含まれた飲み放題が人気。中でも、厚木のクラフトビール醸造所「サンクトガーレン」と共同開発したオリジナルクラフトビールは、ここでしか飲めない自信作。さらに、日本各地から集めたクラフトサケやクラフトジンなど、なかなか飲み放題では味わえないお酒も充実。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなども自由に味わえるので、タコスの多様な味わいと共に、自分だけのマリアージュを楽しんでみて。
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横浜駅ビルの「ニュウマン横浜」6階にある「800°DEGREES CRAFT BREW GARDEN（エイトハンドレッドディグリーズクラフトブリューガーデン）」では、10月12日（月）までビアガーデンを開催中。開放的なルーフトップ空間で、神奈川県産のクラフトビールを片手にタコスパーティで盛り上がろう！
自分でカスタマイズできるタコスで、おいしさ無限大
今年はスパイスとハーブをふんだんに使ったタコスが新登場。野菜と一緒に、プルドポークやボロネーゼ、小田原産鯖のスモークやガーリックシュリンプなど、お好みの具材を組み合わせて自分で作るフリースタイル。トマトサルサ、チェダーチーズ、ヨーグルトディルサルサの3種類のソースから選んでかけて最後にライムをぎゅっと絞れば、世界に一つだけのタコスができあがり。
ガッツリ食べたい！という人には、ローストビーフ・ケイジャンチキン・門倉ポークのローストの3種類の肉盛りがついたボリューム満点のプランも。こちらをタコスに挟んで食べるなど、自由に楽しめるのもカスタマイズの醍醐味。
ここでしか味わえないクラフトビールをはじめ、充実の飲み放題
地元神奈川県産にこだわったこのお店では、神奈川県内のブリュワリーのクラフトビール8種類が含まれた飲み放題が人気。中でも、厚木のクラフトビール醸造所「サンクトガーレン」と共同開発したオリジナルクラフトビールは、ここでしか飲めない自信作。さらに、日本各地から集めたクラフトサケやクラフトジンなど、なかなか飲み放題では味わえないお酒も充実。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなども自由に味わえるので、タコスの多様な味わいと共に、自分だけのマリアージュを楽しんでみて。
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