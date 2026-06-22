「本当に辛いし苦しい」３大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表。30歳DFが心境を吐露「ハイライトは観るけど…」
３月の北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、３大会連続で本大会出場を逃したイタリア代表。その失意は今なお選手たちの胸に残っているようだ。
ローマに所属するアッズーリのDFジャンルカ・マンチーニは、『Sky Sport』のインタビューでＷ杯への複雑な思いを明かした。
「ワールドカップに出られないのは本当に辛いし、苦しい。ハイライトは観るけど、試合そのものを観ることはできないよ」
そう胸中を吐露した30歳は、イタリアが３大会連続で予選敗退を喫した背景についても言及。「原因は選手や監督、育成だけじゃない。もっと根深い問題があると思う。今後、数年をかけて改善していかなければならない」と語り、イタリアサッカー界全体が課題と向き合う必要性を訴えた。
一方で、クラブでは充実のシーズンを過ごした。ローマはセリエＡで３位に入り、６年ぶりとなるCL出場権を獲得。マンチーニもその喜びを隠さない。
「（最終節の）ヴェローナ戦が終わった後、チームメイトと抱き合いながらチャンピオンズリーグのことを考えていた。試合当日のスタジアムを思い浮かべると、これまで聞いたことのないメロディーが聞こえてきたんだ」
欧州最高峰の舞台への期待を口にしたマンチーニは、「できるだけ早くプレーしたい。今はとても幸せだし、残りの休暇を楽しんでいるよ。その後はトレーニングキャンプや重要なシーズンに向けて、しっかり準備していきたい」と新シーズンを見据えた。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
ローマに所属するアッズーリのDFジャンルカ・マンチーニは、『Sky Sport』のインタビューでＷ杯への複雑な思いを明かした。
「ワールドカップに出られないのは本当に辛いし、苦しい。ハイライトは観るけど、試合そのものを観ることはできないよ」
一方で、クラブでは充実のシーズンを過ごした。ローマはセリエＡで３位に入り、６年ぶりとなるCL出場権を獲得。マンチーニもその喜びを隠さない。
「（最終節の）ヴェローナ戦が終わった後、チームメイトと抱き合いながらチャンピオンズリーグのことを考えていた。試合当日のスタジアムを思い浮かべると、これまで聞いたことのないメロディーが聞こえてきたんだ」
欧州最高峰の舞台への期待を口にしたマンチーニは、「できるだけ早くプレーしたい。今はとても幸せだし、残りの休暇を楽しんでいるよ。その後はトレーニングキャンプや重要なシーズンに向けて、しっかり準備していきたい」と新シーズンを見据えた。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番