「本当に辛いし苦しい」３大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表。30歳DFが心境を吐露「ハイライトは観るけど…」

「本当に辛いし苦しい」３大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表。30歳DFが心境を吐露「ハイライトは観るけど…」