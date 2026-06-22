カローラシリーズ生誕60周年記念仕様に変化！ 特別仕様車「ACTIVE SPORT」

トヨタは2026年5月12日、10月にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念して、「カローラ」および「カローラ ツーリング」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートして発売しました。



どのようなモデルなのでしょうか。

1966年に誕生して以来、多くのユーザーから愛されてきた乗用車 カローラシリーズ。

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「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」の開発コンセプトのもと、時代の変化にあわせて進化を続けてきました。

世界150以上の国と地域で販売され、世界での累計販売台数は5700万台を超え、世界で最も売れたクルマとなりました。

現行のモデルは12代目にあたり、ハッチバックモデルの「カローラスポーツ」が2018年6月に登場。その後、2019年9月に「カローラ（セダン）」と「カローラツーリング」が登場しました。

12代目では、デザインをスタイリッシュで若々しいものへと一新したほか、トヨタ独自の「TNGAプラットフォーム」の採用による走行性能の向上、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の熟成が図られ、最新の技術が織り込まれて進化しました。

そんなカローラ、カローラツーリングに設定されている特別仕様車「アクティブスポーツ」は2024年4月の一部改良で設定されたモデルです。

専用の「セメントグレーメタリック」の外装色やエアロ形状の専用フロントバンパー、専用スポーツシートなど、さらにスタイリッシュさを引き立てるとともに、2WD車には専用スポーツサスペンションを装備するなど、走りを重視した特別なスポーツモデルとなっています。

パワートレインは1.8リッター4気筒ガソリンエンジン＋ハイブリッドで、駆動方式は2WDもしくは4WD（E-Four）が設定されています。

今回、カローラが60周年を迎えることを記念し、このアクティブスポーツが60周年専用仕様にアップデートされています。

カローラ、カローラツーリングの共通装備としては、60周年記念ロゴステッカーやレーザー加工の記念ロゴ付き合成皮革巻きインストルメントパネルです。

専用チューニングサスペンション（2WDのみ）、ブラック塗装やセンターオーナメント付の17インチアルミホイールは変更ありません。

カローラでは、専用のエアロフロントバンパーとロッカーモールを、ボディカラーと同色とし、ミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートを採用しています。

カローラ ツーリングでは、専用エアロフロントバンパーやロッカーモールをニュートラルブラックとし、シートはブラック×ダークグレーを採用。また、ボディカラーにはニュートラルブラック×アッシュが特別設定されました。

60周年記念の特別仕様車の販売価格（消費税込）は、カローラが323万1800円〜344万6300円、カローラ ツーリングが328万2400円〜349万6900円となっています。

なおトヨタでは、カローラ スポーツ、コンパクトSUVの「カローラ クロス」についても、2026年中旬以降に60周年記念特別仕様車の発売を予定しています。