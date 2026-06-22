壁登りで天井まで到達した5歳児がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】姉につられて3歳の弟も挑戦しました

「保育園休園で体力を持て余した5歳、壁を登り始める。天井まで到達しました」



とその模様を紹介したのはお母さんのゆんちゃんさん（@XMattero）。



スパイダーマンのように左右の壁に手足をつっぱって、天井に到達したゆんちゃんさんのお嬢さん。



SNSユーザー達から



「懐かしw小さい時やりましたww」

「うちもこれ今日10回くらい登って天井タッチしてってやってたよ…ほんと子どもの体力すごい」

「18歳でこれやったらママから1時間ぐらい怒られたことある」



など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿について、ゆんちゃんさんにお話を聞いた。



ーーお嬢さんのプロフィールを。



ゆんちゃん：5歳長女は体を動かすことが好きで、好きなことは鉄棒と登り棒とぬりえです。逆上がりは年中さんの時にたくさん練習して連続の逆上がりができるようになったくらい、努力家なのかなと親目線ですが思います。



ーーいつから壁登りにチャレンジされているのでしょうか。



ゆんちゃん：昨年末のSASUKEをテレビで見たあとにマネをして壁を登ったのが始まりです。それから特段毎日練習したというわけではないですが、暇になると壁を登ったりしてました。当該ポストをした日は台風で保育園が休園になり暇を持て余して天井まで登ってみたところ、到達した感じです。



ーー天井到達をご覧になったご感想を。



ゆんちゃん：「大きくなったな～」というのが率直な感想です。手足の力も特に鍛えたわけではないけれど登れるのは子どもならではですごいなあと思いました。本人も嬉しそうに「カーチャン見て～！」と私に報告していました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



ゆんちゃん：昔やっていた、懐かしいといった声が多かったかなと思います。危ないという声もあったのでこれからも安全には気を配りつつ本人が楽しいというので壁登り続けていったらいいんじゃないかなと思います。



◇ ◇



お話を聞くとゆんちゃんさん自身も子供の頃は壁登りに興じていたそうだ。血は争えないということか。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）