BOYNEXTDOOR、日本初冠番組がフィナーレ さらなる成長誓う「見守ってください」【インタビュー】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜）が、20日に最終回を迎えた。Hulu特別版では、これまでの収録を振り返るBOYNEXTDOORの模様を配信中。オリコンニュースでは、メンバーにインタビューを実施した。
【オリコン独占カット】収録を振り返って…優しい笑顔を見せるメンバー
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”に、アーティストや俳優などさまざまなゲストが訪れるトークバラエティー。ゲストとともに遊び、語り合い、番組の最後には“トモダチ”になっていくというコンセプトのもと、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に密着。自然な会話の中で垣間見えるメンバーたちの素顔や関係性も見どころとなった。
日本語での進行について聞かれると、JAEHYUNは「（日本語で）問題ありません！勉強しています」と笑顔で回答。これにLEEHANは「JAEHYUN兄さんが日本語をとても流暢に話すので、メンバーの進行をスムーズにしてくれていたと思います」と頼もしい姿を称えた。
また、この番組を通して日本でどんなグループになりたいかという質問に、WOONHAKは「番組を通して、日本でご覧いただくファンの方にも“友達のような存在”として親しみを感じてもらえていたらうれしいです」とコメント。SUNGHOも「この番組をきっかけに、僕たちを新しく知ってくださる方が増えたらいいなと思います」と期待を寄せた。
今後の日本活動について、RIWOOは「ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんからたくさん応援をいただいていて、そのおかげで日本での活動もできています。本当に感謝しています。これからも恩返しできるような、よりかっこいいアーティストになりたいです」と感謝を伝えた。
JEHYUNは「特定のステージというより、世界中のONEDOORの皆さんがいる場所ならどこでも立ちたいです。1人でも多くの方と近くで目を合わせながら歌うことが目標です。どんなステージでも全力で臨みたいです」と語り、TAESANも「会場の大きさや知名度よりも、ファンの皆さんが来てくださることが一番うれしいです」とファンへの思いを明かした。
さらに、SUNGHOは「特定の目標のステージというより、より良いパフォーマンスを見せ続けることが大事だと思います」と着実な成長への思いを口にした。WOONHAKはメンバーの発言にうなずきつつ、「僕は日産スタジアムが好きです！」と、野望をのぞかせ、メンバーも盛り上がった。
番組を振り返り、LEEHANは「この番組は僕たちにとって本当に幸運な機会でした。初めての機会なので、とてもワクワクしていて大切な経験です。これからも日本で活動していく中で、ずっと心に残る番組になると思います」としみじみ。最後にJAEHYUNは「（日本語で）日本語やMCはまだ未熟ですが、一生懸命頑張りました。これからもっと良くしていくので見守ってください。これからもダンス、歌、パフォーマンスすべてで成長した姿をお見せします」とさらなる飛躍を誓い、日本での活動への意欲をのぞかせた。
【オリコン独占カット】収録を振り返って…優しい笑顔を見せるメンバー
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
日本語での進行について聞かれると、JAEHYUNは「（日本語で）問題ありません！勉強しています」と笑顔で回答。これにLEEHANは「JAEHYUN兄さんが日本語をとても流暢に話すので、メンバーの進行をスムーズにしてくれていたと思います」と頼もしい姿を称えた。
また、この番組を通して日本でどんなグループになりたいかという質問に、WOONHAKは「番組を通して、日本でご覧いただくファンの方にも“友達のような存在”として親しみを感じてもらえていたらうれしいです」とコメント。SUNGHOも「この番組をきっかけに、僕たちを新しく知ってくださる方が増えたらいいなと思います」と期待を寄せた。
今後の日本活動について、RIWOOは「ONEDOOR（ファンネーム）の皆さんからたくさん応援をいただいていて、そのおかげで日本での活動もできています。本当に感謝しています。これからも恩返しできるような、よりかっこいいアーティストになりたいです」と感謝を伝えた。
JEHYUNは「特定のステージというより、世界中のONEDOORの皆さんがいる場所ならどこでも立ちたいです。1人でも多くの方と近くで目を合わせながら歌うことが目標です。どんなステージでも全力で臨みたいです」と語り、TAESANも「会場の大きさや知名度よりも、ファンの皆さんが来てくださることが一番うれしいです」とファンへの思いを明かした。
さらに、SUNGHOは「特定の目標のステージというより、より良いパフォーマンスを見せ続けることが大事だと思います」と着実な成長への思いを口にした。WOONHAKはメンバーの発言にうなずきつつ、「僕は日産スタジアムが好きです！」と、野望をのぞかせ、メンバーも盛り上がった。
番組を振り返り、LEEHANは「この番組は僕たちにとって本当に幸運な機会でした。初めての機会なので、とてもワクワクしていて大切な経験です。これからも日本で活動していく中で、ずっと心に残る番組になると思います」としみじみ。最後にJAEHYUNは「（日本語で）日本語やMCはまだ未熟ですが、一生懸命頑張りました。これからもっと良くしていくので見守ってください。これからもダンス、歌、パフォーマンスすべてで成長した姿をお見せします」とさらなる飛躍を誓い、日本での活動への意欲をのぞかせた。