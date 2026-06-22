「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は「上司との1on1を有意義なものにする方法」について解説します。

上司との面談は

5段階で構造化しておく

最近は、1on1やキャリア面談を導入している会社も増えています。月に1回30分、あるいは四半期に一度。制度としては整っているのに、「ただ上司の説明を聴いているだけだった」「業務の進捗確認だけで終わった」「結局、雑談で終わった」という声は少なくありません。

面談は、会社が公式に用意してくれる上司とじっくり対話できる貴重な機会です。ボスマネジメントの時間として活用しない手はありません。上司任せにせず、面談前に自分なりに話の流れをつくっておけば、より有意義な時間になります。

キャリア自律に向けた上司との面談の基本構造は、次の5段階です。

（1）自分の「ありたい姿（WILL）」を考えて伝える

（2）上司や組織の「期待（MUST）」をきちんと聴く

（3）両者の間にあるギャップについて対話する

（4）合意したゴールに向けた「能力（CAN）」を開発する

（5）定期的にズレをメンテナンスする

以降で、各段階について詳しく解説していきます。

第1段階 自分の「ありたい姿（WILL）」を考えて伝える

中長期で、どういう状態で働いていたいのか。どんな役割を担っていたいのか。どんな時間の使い方をしていたいのか、どんな人生を歩みたいのか。

ありたい姿は、大きな目標である必要はありません。「この分野で専門性を高めたい」「今より裁量を持って仕事がしたい」「周囲に頼られる存在になりたい」「家族みんなといつも笑顔でいたい」など、大事なのは自分の言葉で「この会社で働いていて良かった」と思える状態を整理しておくことです。

そうすることで上司との対話が、「評価される場」から「到達したいゴールに向けてすり合わせる場」に変わります。

WILLを考えず面談に入ると受け身の対話になり、「何かあれば言ってください」「特に問題ありません」で終わってしまいます。

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