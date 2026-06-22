大腸がんステージ4闘病中のYouTuber「寝り子」さん（33）がインスタグラムを更新。近況を報告した。



【写真】「坊主になっても可愛いなんて」 大腸がんステージ4…闘病中の寝り子さん

寝り子さんは「髪の毛が抜けることを待つよりも、自分で選ぶ方が私らしい気がしたので、坊主頭にしてきました」とコメントし、写真をアップ。坊主頭となった寝り子さんは、花柄の入った淡い水色のワンピース姿でまっすぐにほほ笑んでいる。



続けて「ネイルをやめ、カラコンを外し、坊主頭になり、生まれたままの姿に近づいてきました笑 家族や友人にも好評で、生えてきてもしばらく坊主姿を楽しみます。ハゲじゃなくて坊主です」とユーモア混じりにコメント。



投稿の最後には「ウィッグも気に入ってるので使いますが坊主もファッションの1つとして楽しみます。かっこいい坊主に似合うド派手な服を探さなくちゃ」とまとめている。



SNSでは「美人さんだから似合っちゃいますね」「どんな姿でも変わらずお綺麗です！！」「ハリウッドスターばりに似合ってます！！」「坊主になっても可愛いなんて」「潔くてカッコいい！」などのコメントが寄せられた。



寝り子さんは2025年5月に大腸がんステージ4の診断を受け、治療を開始。自身のYouTubeチャンネルを通して闘病生活を発信しており、チャンネル登録者数は2026年6月現在で13万人超。