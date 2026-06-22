ANAクラウンプラザホテル千歳は、「ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道」を7月1日から9月13日まで開催する。

テーマは「世界が恋する、北海道」で、北海道産の肉や野菜を各国の調理法で仕上げた料理を食べ飲み放題で提供する。オープンキッチンでは、特製香辛料をなじませて焼き上げる北海道産ポークのバックボーンリブや、千歳近郊野菜の天ぷらを天むす茶漬けに仕立てた締めの一品などを用意する。

そのほか、契約農家から届く千歳近郊野菜のサラダやマリネ、北海道産小麦の自家製バゲットに道産ポテトサラダと地元野菜を挟んだサンドイッチ、蝦夷鹿肉のボロネーゼと道産チーズのピッツァ、ザンギにチーズをかけた料理などをそろえる。ドリンクは、キリンビール北海道千歳工場産の生ビールのほか、ハイボール、サワー、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー、ノンアルコールビールなどを用意する。

デザートは、「千歳なまらソフトクリーム」をはじめ、ラベンダーの香りを付けたブラマンジェヨーグルトとメロンのデザート、メロンのショートケーキ、いちごと赤すぐりのムース、フルーツのゼリー寄せなどを提供する。

場所はウィング棟1階のオールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」。開催時間は午後5時半から9時半までで、時間制限は120分、ラストオーダーは終了30分前。料金は食べ飲み放題が大人6,000円で、食事のみ4,200円、小学生3,000円、3歳以上の未就学児600円。

大人向け前売券（5,500円）を5月15日から6月30日まで販売しているほか、ビアガーデン利用と朝食を組み合わせた1泊2食付き宿泊プランも7月1日から9月13日まで設定する。料金はいずれも税込・サービス料込。