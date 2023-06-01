元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲスト出演の元TBSのフリーアナ堀井美香（54）のイヤリングに苦言を呈す一幕があった。

堀井はかつて肌のケアもしない時代もあったといい、田中の助言により改善していったという。そして田中は堀井に対し「ジュエリーを買いに行きましょう」と提案した。

堀井の耳にはイヤリングがあり「これは自慢するわけじゃないけど500円」と告白。田中は間髪入れず「そう思いました」と即答し爆笑した。

田中が続けて「そういう風に見えます」と指摘すると、堀井は笑いながら「うそ？ バレてたんですね。もう何年も前に買ったやつですね」と返答した。

田中は「いいジュエリー1個、買った方がいいですよ。ダイヤを買った方がいい。お金を持っててもしょうがないですから。だからそれ、ジュエリーにしましょう。500円のは500円に見えます。だからある程度、いいものを身に着けませんか？」と投げかけた。

番組公式Xには田中と堀井のツーショット写真が公開されている。堀井の耳にはイヤリングが光っていた。