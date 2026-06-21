インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。女性の中には、「ショートカットにしたいけれど、ペタッとするのが気になる」「前髪の割れ目やクセがうまくまとまらない」……など、そんな悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。今回は、このような悩みを持った女性を、美容師・渡来俊彦さんが軽やかさと上品さを兼ねそなえたショートスタイルに変身させる動画を紹介します。

【画像】女性の笑顔が仕上がりの満足感を物語る！ “大変身”を遂げた「別人みたい」な姿がコレです！

上品なふんわり“くびれショート”で若返り！

渡来さんは、骨格や顔型に合わせた似合わせカットが得意な「Memories 表参道店」（東京都渋谷区）のオーナー兼スタイリストでインスタグラムなどで動画（https://www.instagram.com/p/DPBPnrfj_J-/）を公開しています。九州や北海道など遠く離れた土地から訪れるユーザーも多く、年間4000人以上の“似合わせカット”を担当しています。

今回、渡来さんにカットを依頼したのは、前髪のクセやトップにボリュームが出ないことに悩んでいる女性。これらの悩みを解消しつつ、動きのあるキレイなシルエットにまとめてほしいというオーダーを受けます。

軽やかな手つきで渡来さんがカットを進めていくと、女性のヘアスタイルはビフォーから想像できないような、ふんわり“くびれショート”に変貌を遂げます。

女性が悩んでいたトップのボリュームは、軽くパーマをかけることでセットなしでもふんわり感を維持できるように。また、前髪も深く取るようにカットしたことで、“パックリ割れ”も解消されました。

想像以上のイメージチェンジに、女性も「頭も軽くなったんですけど、気持ちも軽くなりました。うれしいです！」と大満足。アカウントには、「あか抜けたって表現がぴったり！ 若返られましたね」「すごく品が良くてすてきです」「別人みたいにかわいくなりましたね」「うれしい気持ちが表情に出ていて、すてき！」「小顔ですね！ 上品で優しい感じがします」など、驚きや絶賛のコメントが多数寄せられていました。