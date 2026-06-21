SNSで14万回以上表示され2万以上の「いいね」を集めているのは、おうちに迎え入れられて間もない子猫が目を丸くしている姿。投稿には、SNS民から「心臓止まるかと思った可愛すぎる！！」「可愛いの渋滞・・・」と称賛するコメントが殺到しています。

【写真：目をまん丸にして『見上げる子猫』→視線の先にいたのは……可愛すぎる瞬間】

見上げるきいちゃん

Threadsアカウント「にゃんずの日常」に投稿されたのは、まだ毛がぱやぱやのハチワレの子猫「きいちゃん」が目をまん丸にしている様子。おうちの他の猫ちゃんと比べてもはるかに小さいきいちゃんの目には、何もかもが“巨大”に映るようです。

きいちゃんの目の前にあるのは、きいちゃんの何倍ものサイズ感の『巨大な脚』。何も身につけていないその脚はとても『ムチムチ』だったそうです。怪獣サイズのムチムチな脚の正体は…？

きいちゃんよりも大きな『赤ちゃん』

裸足のムチムチあんよの正体は、実はおむつ姿の赤ちゃん。生後7か月でつかまり立ちを習得したばかりの赤ちゃんだったとのことで、投稿主さんは赤ちゃんがきいちゃんを踏んでしまわないかとひやひやしたそうです。

今は一緒にいるとちょっと危なっかしい一面もあるようですが、お互いが大きくなれば「きょうだいのように」「親友のように」仲良くなれるに違いありません。物心つく前から「一緒にいて当たり前」の関係が羨ましいです！

投稿を見たSNS民からは、「一緒に育つんだなぁ」「この2人の最高な未来が見えた」などのコメントも寄せられていました。ふたりの成長が楽しみですね。

Threadsアカウント「にゃんずの日常」には、きいちゃん以外の猫「こじちゃん」「こたちゃん」「てんちゃん」「りみちゃん」の姿の他、赤ちゃんが猫たちと戯れる姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「にゃんずの日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。