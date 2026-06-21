21日の新潟県内は雨が強まった地域があり、気象台は22日昼前にかけて中越と下越で、低い土地の浸水や土砂災害などに注意・警戒するよう呼びかけています。



21日午後4時現在の24時間降水量は新潟市西蒲区で83mm、佐渡市両津で75mm、三条市で71.5mm、阿賀町津川で64.5mmなどとなっています。22日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、中越と下越が80mm、上越と佐渡が30mmです。予想より雨雲が発達したり停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



新潟地方気象台は22日昼前にかけて、中越と下越で低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害などに注意・警戒するよう呼びかけています。